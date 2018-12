De recordprestatie van ‘De Warmste Week’: dit zijn de strafste weetjes en cijfers TDS

25 december 2018

13u40

Bron: VRT 0 Showbizz De Warmste Week van radiozender Studio Brussel heeft dit jaar liefst 17.286.122 euro opgeleverd. Een een absoluut nieuw record n a de 10.846.566 euro van vorig jaar. Zo kwamen ze aan dat immense bedrag.

Er werden tijdens De Warmste Week niet minder dan 1.986 goede doelen gesteund, voor een totale opbrengst van 17.286.122 euro. In totaal werden 12.495 warme acties op poten gezet.

Er liepen 48.852 deelnemers mee met de Warmathon. Die werd in zes steden georganiseerd en leverde 676.608 euro op. Er kwamen 5.776 lopers naar Genk, 7.977 lopers naar Leuven, 5.573 naar Brussel, 10.014 lopers naar Antwerpen, 10.972 lopers naar Gent en 8.540 lopers naar Brugge.

Wou je extra uitpakken (of inpakken?) met het Warmste Inpakpapier, ontworpen door Jeroom? De actie bracht 153.000 euro op.

Ook Ketnet deed mee met de Warmste Week: zij riepen alle klassen op school op om deel te nemen met de Ketnet-Koekenbak. Dat leverde 325.080 euro op. Bij de bedankingsconcerten van De KetnetBand in The Flame kwamen drie keer 1.200 dolenthousiaste Koekenbakkers kijken.

82.000 bezoekers zakten af naar het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De zes concerten in The Flame en de twee uitverkochte edities van de Party For Life brachten 160.000 euro op voor acht vzw’s.

Er werden 16.393 platen aangevraagd. Dit zijn de meest aangevraagde:

‘Shotgun’ – George Ezra

‘Leef’ – André Hazes Jr.

‘Spiegel’ – Tourist LeMC ft. Raymond van het Groenewoud

‘Africa’ – Toto

‘Leave a light on’ – Tom Walker