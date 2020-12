De recordjacht van nieuwkomer Jennifer Heylen en de instant dronkenschap van Van Looy: de hoogtepunten van aflevering 30 van ‘De Slimste Mens’

tvEén glaasje tequila ad fundum. Het is voldoende om Erik Van Looy even instant dronken te maken en hem de slappe lach te bezorgen. En zijn quiz haast te doen ontsporen. Gelukkig was er kijkmagneet Jennifer Heylen, nieuw en onbekend, die door het tv-spelletje raasde, haar concurrenten Liesbeth van Impe en Bockie de Repper tot edelfiguranten degradeerde en na een hold-up in de filmpjesronde, waar ze 320 seconden bij elkaar speelde, het absolute record verpulverde. Een verademing na de non-aflevering van maandagavond.

Al bij de eerste kennismaking werd duidelijk dat nieuwkomer Jennifer Heylen allesbehalve last had van debutantenangst. Vrank en vrolijk, goedlachs, de slanke benen netjes etalerend op ragfijne eindeloze hakken, schatte ze haar concurrenten in. Ze viel écht op. En ze bleek ook nog verdomd goed ‘De Slimste Mens’-quiz te beheersen. Meteen mee in de opwarmronde, de beste van de drie in de ‘Open deur’-ronde en snel puzzelend. Even moest ze Van Impe nog naast haar dulden, maar dan stoomde ze ongegeneerd door. Ook al omdat er bij Bockie zowat niks meer lukte. Vreemd na diens succesparcours de voorbije afleveringen. En toegegeven, Bockie kreeg een wel erg moeilijke fotoronde. Net als Van Impe. Terwijl Heylen, mits wat muziekkennis, heel erg snel veel seconden kon winnen.

Nog voor aanvang van de filmpjesronde zat het er eigenlijk al op voor Bockie. Maar nieuwkomer Jennifer zette wel een ultiem offensief in. Ze scoorde liefst 320 seconden met de drie filmpjes. Wellicht een record. Met zekerheid haalde ze zo de allerhoogste score ooit in ‘De Slimste Mens’. Met een straatlengte voorsprong op die vorige recordhouder, Michèle Cuvelier, die in seizoen 16 exact 598 seconden bij elkaar speelde. Er viel zowaar een gewijde stilte in de studio, waarop jurylid Gert Verhulst wat ongemakkelijk vroeg of er niet een flesje champagne moest ontkurkt worden. Dat zat er evenwel niet in. Zelfs spraakwaterval Marc-Marie Huijbregts, nochtans in sprankelende vorm, kreeg even niks gezegd. Maar record of niet, voor aflevering 31 staan alle tellers weer op nul.

De leukste quotes

Jennifer Heylen (of ze Slimste Mens kan worden): ‘Ik denk het niet, maar hoop van wel. Ik heb de Slimste Mens-app tien keer per dag gespeeld’. Ze vertelt dan hoe ze stress kreeg als ze zag wat anderen allemaal deden terwijl zij voornamelijk sliep.

Jennifer (of ze kinderen wil): ‘Mijn hoofd zegt neen, mijn eierstokken zeggen van wel. Ik ben 29 en vanaf 30 ben je de helft van, je eieren kwijt’. Waarop een hilarisch onderonsje zich ontvouwt over het invriezen van goeie eitjes. Met Marc-Marie: ‘Nou kan je nog goeie eitjes laten invriezen. Straks zijn die niet meer zo vers en worden het niet de leukste kindjes’.

Gert verhuist (over Stella): ‘Dat is wonderbier. Je giet dat vanboven binnen als Stella en het komt er vanonder uit als Heineken’.

Bockie (over zijn slechte score): ‘Tijdens de pauze is Patrick Lefevere me beginnen volgen. Ik denk dat dat iets gedaan heeft met mij. Tof, ja, maar er is iets gekanteld’.

Hilarische momenten

Marc-Marie en Gert Verhulst zetten een boom op over de opnames van de realityreeks ‘De Verhulstjes’. Gert wil kijken hoe het zou zijn met zijn echtgenote Elle in de keuken, maar ‘het systeem’ blijkt plat te liggen.

In de Slimste Mens kan alles. Zo hebben Marc-Marie en Gert het over de geur van vagina’s en penissen verborgen in geurkaarsen. Marc-Marie loopt er helemaal leeg over en heeft het zowaar over de juridische aspecten van die speciale geurkaarsen. Waarop Gert besluit: ‘Als je die kaars krijgt denk je toch wat een kutcadeau’.

Kantelmomenten

De off-dag van Bockie de Repper zorgt ervoor dat enkel Liesbeth Van Impe wat weerwerk geeft. Bockie faalt immers tijdens ‘Open deur’, ‘Puzzel’ en ‘Galerij’.

De schijnbaar heel erg rustige Jennifer Heylen speelt meteen mee en lijkt alle onderdelen onder de knie te hebben. Ze maakt een eerste keer het verschil tijdens ‘Puzzel’ en diept de voorsprong verder uit in de fotoronde.

In de immer beslissende filmpjesronde slaat Heylen meteen toe als Bockie het vijfde antwoord over het virtuele Tomorrowland schuldig blijft. Ze pikt daarop 120 seconden in als Van Impe moet passen voor antwoorden over de Eén-reeks ‘GR5' en speelt vervolgens vlekkeloos bij haar Netflix-fragment. Goed voor 320 van de 450 te verdienen seconden. En voor een recordscore.

In de finale gaat Bockie ten onder bij een nochtans gemakkelijke vraag over olympische medailles en disciplines. Liesbeth Van Impe stoomt verder.

De eindscore (voor het finalespel)

Jennifer Heylen 661 sec.

Liesbeth Van Impe 260 sec.

Bockie de Repper 206 sec.

De stand

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Conner Rousseau 7 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Bockie de Repper 5 deelnames 2 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Liesbeth Van Impe 4 deelnames 2 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Nieuwkomer

Voetbalanalist Wesley Sonck

Nieuwkomer Jennifer Heylen verpulvert absoluut record Ze goochelde niet met één of twee seconden meer of minder om de allerhoogste score ooit in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ te anderen, te evenaren of te verbeteren. Ze kletste er in één keer liefst 63 seconden bij om het record scherper te stellen tot 661 seconden. Daarmee is het huidige seizoen veruit het best vertegenwoordigd in de top tien. Op 1 dus de 29-jarige actrice Jennifer Heylen. Op plaats 3 Bockie De rapper die bij zijn eerste quizavond 598 seconden scoorde en toen strandde op 1 seconde van de hoogste score. En op plaats 4 VRT-journalist Riadh Bahri, die 594 seconden als beste score haalde. Maar wie is die verduiveld leuke, bijdehandse, fijne, knappe en nieuwe ‘vranke teut’ Jennifer Heylen? ‘Ze is mooi, geestig en staat op de drempel van een mooie carrière’, zo omschrijft Erik Van Looy haar. Even kennis maken met Heylen, die straks o.a. in ‘Lopslopend Wild’ op Eén zal te zien zijn. De actrice heeft ouders van Rwandese afkomst, werd geboren in Elsene maar groeide op in Leuven. Vijf jaar na haar geboorte hertrouwde haar moeder en kreeg Jennifer de achternaam van haar stiefvader.’Ik voel mij op en top Vlaamse, verpakt in een Rwandees jasje. Ik probeer het beste van twee werelden te combineren’, zo omschrijft ze zich zelf. Vier jaar geleden verhuisde ze naar Antwerpen. Ze vond werk bij een interimbedrijf en haar leven raakte in een stroomversnelling. Met haar opmerkelijke passage in ‘De Slimste mens’ als voorlopig hoogtepunt. Dit is de nieuwe top 10 1. JENNIFER HEYLEN 661 SEC. (Seizoen 18) 2. Michèle Cuvelier 598 sec. (S16) 3. Bockie De Repper 597 SEC. (S18) 4. Riadh Bahri 594 sec. (S18) 5. Lieven Scheire 569 sec. (S17) 6. Thomas Huyghe 561 sec. (S17) 7. Gilles Van Bouwel 559 sec. (S14) 8. Michèle Cuvelier 558 sec. (S16) 9. Adil El Arbi 557 sec. (S12) 10. Michèle Cuvelier 549 sec. (S16) Door de onwaarschijnlijke topscore van ‘nieuwkomer’ Jennifer Heylen dondert Danira Boukhriss Terkessidis (vijf jaar geleden goed voor een beste score van 548 seconden), uit de top 10.

