De Rechtvaardige Rechters maken een comeback op Radio 2 DBJ

22 maart 2018

13u08

Bron: VRT 5 Showbizz Twaalf jaar na de laatste aflevering op Canvas, maakt het legendarische panelprogramma 'De Rechtvaardige Rechters' een verrassende comeback op Radio 2. Jo Van Damme zal opnieuw optreden als spelverdeler.

'De Rechtvaardige Rechters' halen bizarre nieuwsfeiten onderuit of creëren zélf fake news als het moet. Al wie op deze gekke planeet in de kijker loopt, eist een hoofdrol op in dit nieuwe programma. Nog memorabeler dan de panelleden is echter het liedje, dat op het einde van iedere aflevering door iedereen uit volle borst werd meegezonden.

Jo Van Damme blijft op post als opperrechter en presentator. In zijn panel ontvangt hij gasten die we nog kennen uit de klassieke versie, zoals Alain Grootaers, Bert Kruismans en Jan Verheyen. Aangevuld met nieuwkomers zoals Rik Verheye, Sven De Ridder, Jelle De Beule en Saartje Vandendriessche.

De Rechtvaardige Rechters is vanaf zaterdag 31 maart om 10 uur te beluisteren op Radio 2. Hieronder vind je alvast een fragmentje uit de oude doos.