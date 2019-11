De rapper uit Brussel versus die uit Knokke: ‘urban’ artiesten grootste kanshebbers op de MIA’s Isabelle Deridder

29 november 2019

00u00 1 Showbizz Zwangere Guy versus Brihang. Eén ding is zeker: de Music Industry Awards (MIA's) worden dit jaar een onvervalst hiphopfeestje. De rappers zijn samen goed voor dertien nominaties en staan in liefst zes categorieën recht tegenover elkaar.

Hij werd onlangs uitgeroepen tot 'Brusseleir van't joêr', sleepte twee weken geleden nog vier Red Bull Elektropedia Awards in de wacht en zorgt steevast voor een ware volkstoeloop als hij ergens z'n opwachting maakt. Zwangere Guy - het pseudoniem van Gorik van Oudheusden (31) - is zonder twijfel dé artiest van dit moment. Met zeven nominaties is hij bovendien de grootste kanshebber op de MIA's van februari. "In muziek valt niets te winnen", zo laat het Brusselse hiphopfenomeen weten. "Maar erkenning is een mooie zaak."

Op 6 februari weten we of Gorik erin slaagt om het beter te doen dan Niels Destadsbader (31). Hij sleepte vorig jaar zeven nominaties in de wacht, waarvan hij er vijf wist te verzilveren. Al zou ook West-Vlaming Boudy - Brihang - Verleye (26) voor zo'n straffe prestatie kunnen zorgen. De Knokkenaar, die intussen in Brussel woont, werd zes keer genomineerd en moet het ook even veel keer opnemen tegen Zwangere Guy. Of hij zijn genregenoot kan aftroeven, wordt deels bepaald door het publiek. Zij kunnen vanaf vandaag tot en met zondag 8 december stemmen in de categorieën Album, Alternative, Dance, Doorbraak, Groep, Nederlandstalig, Pop, Solo vrouw, Solo man, Urban, Vlaams populair en Hit van het jaar. De muzieksector beslist wie de MIA's wint voor Artwork, Auteur/componist, Live act, Muzikant, Videoclip en Producer, een nagelnieuwe categorie.

Niels en Angèle

Niels Destadsbader moet zich deze keer tevreden stellen met 'slechts' drie mogelijke beeldjes. Opmerkelijk is wel dat Niels het in twee categorieën moet opnemen tegen zijn leermeester en grote voorbeeld Koen Wauters van Clouseau.

Ook Angèle - vorig jaar eveneens goed voor zeven nominaties - moet het met minder stellen bij deze editie van de MIA's. Met vijf mogelijke prijzen blijft de Brusselse wel nog steeds de strafste vrouw in het Belgische muzieklandschap.

Tickets voor de show zijn beschikbaar via www.mias.be of www.paleis12.com

Zwangere Guy

7 nominaties

Album ('Wie is Guy?')

Auteur/componist

Nederlandstalig

Live act

Solo man

Videoclip ('Gorik Pt. 1')

Urban

Brihang

6 nominaties

Album ('CASCO')

Auteur/componist

Nederlandstalig

Solo man

Videoclip ('Steentje')

Urban

Voor deze categorieën kan u stemmen

Album

Zwangere Guy - 'Wie is Guy?'

Balthazar - 'Fever'

Brihang - 'CASCO'

Lost Frequencies - 'Alive and Feeling Fine'

Alternative

Balthazar

Brutus

Charlotte Adigéry

Portland

Dance

Compact Disk Dummies

Dimitri Vegas & Like Mike

Lost Frequencies

Regi

Doorbraak

Charlotte Adigéry

IBE

Portland

Sons

Groep

Balthazar

blackwave.

Clouseau

Hooverphonic

Nederlandstalig

Zwangere Guy

Brihang

Clouseau

Niels Destadsbader

Pop

Angèle

Clouseau

Laura Tesoro

Niels Destadsbader

Solo man

Zwangere Guy

Brihang

Niels Destadsbader

Roméo Elvis

Solo vrouw

Angèle

Geike

Laura Tesoro

Trixie Whitley

Urban

Zwangere Guy

Brihang

blackwave.

Tourist LeMC

Vlaams populair

Bart Kaëll

Belle Perez

Dana Winner

Willy Sommers

Hit van het jaar

Dimitri Vegas & Like Mike - 'Instagram'

Regi & Milo Meskens - 'Ordinary'

Tourist LeMC feat. Raymond van het Groenewoud - 'Spiegel'

Angèle feat. Roméo Elvis - 'Tout Oublier'