De premier brilt voortaan Belgisch: "Een uur monturen bekeken en gepast. En zijn vrouw heeft mee beslist" TDS

25 april 2018

06u00

Wanneer u Charles Michel (42) binnenkort op tv of in het straatbeeld ziet: let dan vooral even op zijn bril. Onze premier heeft namelijk net een nieuw exemplaar op de neus, en die is naast opvallend ook helemaal Belgisch. Hij koos dan ook voor een Odette Lunettes, het brillenlabel van Eline De Munck. Michel ging evenwel niet langs bij een opticien, maar nodigde Eline persoonlijk uit.

Eline De Munck ziet het groots: met haar brillenmerk Odette Lunettes wil ze de wereld veroveren. Kortom, "de nieuwe Ray-Ban worden, als ik echt zot mag dromen", aldus de onderneemster. Ze lijkt aardig op weg, want na wereldster Dua Lipa is nu ook premier Charles Michel een fan. Hij heeft niet enkel een 'gewoon' montuur op zak, maar ging ook met een zonnebril naar huis. Of het is te zeggen: De Munck mocht persoonlijk langsgaan met haar collectie. "We werden uitgenodigd in zijn ambtswoning, nadat ik op de nieuwjaarsreceptie van Voka zei dat ik hoopte om dit jaar één van mijn monturen op de neus van de premier te zien", zegt Eline. De premier zijn geen nee, wel integendeel. “Mijn eerste engagement voor 2018 is een nieuwe bril kopen. Misschien kan ik zo meer visionair worden”, grapte hij toen.

Keuzestress

En zo geschiedde. Maar hoeveel modellen De Munck ook in haar collectie mag hebben, toch had Michel blijkbaar last van keuzestress. "Ja, hij heeft toch uitgebreid zijn tijd genomen", lacht Eline. "Hij heeft een uurtje alles goed bekeken en gepast. En zijn vrouw heeft natuurlijk helpen beslissen." Onze premier had tijdens het kiezen dan ook een duidelijk doel voor ogen. "Hij wou echt dat de mensen kunnen zien dat hij een nieuwe bril draagt."

Charles Michel is niet de enige die dezer dagen met een Odette op zijn neus kan pronken. Want ook het team van restaurant The Jane in Antwerpen, het restaurant van Sergio Herman en zijn rechterhand en chef-kok Nick Bril, dragen er binnenkort allemaal eentje. "Ik dacht: 'dat kan toch niet. Die mensen worden van kop tot teen gestyled, maar een bijpassende bril hebben ze niet.' Daar komt dus snel verandering in", zegt Eline. "Het team wordt onder andere uitgedost met colored lenses, brillen met gekleurde glazen. Dat past goed bij de glasramen in lood van de zaak, en natuurlijk ook bij het rock-'n-roll gehalte van The Jane."

Eline gaat echter nog een stapje verder: ze gaat er tevens een lading stijlvolle leesbrillen afleveren. "Niets is zo vervelend als op restaurant de menukaart niet kunnen lezen. De klanten die hun bril niet bij de hand hebben, of zij die er gewoon nog geen hebben, zullen daar dus gebruik van kunnen maken."

Grootse plannen

Eline maakt haar dromen dus waar. Al blijft ze ook verder grootse plannen koesteren. "Je moet durven er gewoon voor te gaan. Ik overschat mijzelf niet, maar ik heb wel vertrouwen omdat ik met hart en ziel werk aan dit merk. En dan durf ik wel te dromen: waarom kan ik niet aan de premier vragen of hij een Odette wil? Waarom kan ik niet aan The Jane vragen of ze met ons in zee willen gaan? Als je iets écht wil, dan kan er héél veel. En ik probeer liever, dan er later spijt van te hebben."

Morgen, donderdag 26 april, worden nieuwe monturen van Odette Lunettes in twee nieuwe lijnen ALLURE en VOYEUR voorgesteld in Antwerpen.