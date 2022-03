“De poppen gaan aan het dansen”: Ron Cornet duikt in ‘Thuis’ op als Dirk, de charmante crush van Simonne

TVDaar is hij dan! Na een wazige vakantiefoto en enkele flirterige sms’jes debuteerde Dirk donderdag eindelijk in ‘Thuis’. Simonne had stiekem en voor het eerst met haar crush afgesproken. Krijgt deze ontmoeting nog een staartje en wordt deze charmante man de spelbreker in haar huwelijk met Frank? “De poppen gaan aan het dansen.”

Enkele weken geleden genoot Simonne (Marleen Merckx) zonder Frank (Pol Goossen) maar met Tania (Katrien De Becker) van een deugddoende vakantie op een cruise. Daar leerde ze ene Dirk kennen, die haar een coup de foudre bezorgde. Donderdag sprak ze voor het eerst met hem af. Dirk wordt gespeeld door Ron Cornet (63), vooral bekend van zijn rollen als de burgemeester uit ‘Wittekerke’ en kolonel Vandesype uit ‘F.C. De Kampioenen’.

“Waarom ik voor deze rol werd gevraagd? Misschien wel omwille van mijn charmante uitstraling”, lacht de acteur. “Van de regisseur kreeg ik op de set immers maar één echte regie-aanwijzing: ’Wees vooral charmant’. De kijker moet Dirk vooral sympathiek vinden. Voor een acteur zijn fijne personages doorgaans niet zo interessant, want vaak ook saai. Daar zit weinig vlees aan. Toch ben ik blij met dit aanbod, want Dirk wordt de crush van Simonne, toch het oerpersonage van de serie. Door mijn komst gaan de poppen aan het dansen. En zo wordt het plots wél een rol met veel vlees aan. (lacht) Of Dirk ook de spelbreker wordt in het huwelijk van Frank en Simonne? Ik hoop het, want enkel zo wordt het spannend. En ik vermoed dat de ‘Thuis’-kijker daar ook zo over denkt. Al is het natuurlijk niet de betrachting van Dirk om voor een storm te zorgen. Hij wil gewoon sympathiek zijn.”

Volledig scherm Simonne en Dirk kijken misschien verliefd © © VRT

Coup de foudre

En zo beleeft Simonne een coup de foudre in de nazomer van haar leven. “Als zestigplussers opnieuw verliefd worden, heeft dat altijd iets dubbels”, gaat Ron verder. “Enerzijds is het een mooie overwinning van de liefde, want de boodschap luidt dan: op grote gevoelens staat echt geen leeftijd. Dat het je ook op latere leeftijd nog kan overkomen, heeft zelfs iets aandoenlijks. Maar in de nazomer van je leven nog eens verliefd worden, heeft meestal ook een keerzijde. Die gevoelens kunnen voor meer problemen zorgen. Veel meer dan bij bijvoorbeeld tieners of twintigers. Op latere leeftijd hebben beide partners altijd een gevulde rugzak, waar ze rekening mee moeten houden. Er zijn dan meestal andere partners, kinderen en dergelijke bij betrokken. Met hen moet dan ook rekening worden gehouden. Dat maakt het allemaal ingewikkelder.”

Extra reden

Ron is erg blij met Marleen Merckx als zijn vaste tegenspeelster. “Zij was voor mij een extra reden om voor deze rol toe te zeggen”, benadrukt hij. “Marleen en ik volgen elkaar al sinds onze studententijd, omdat we leeftijdsgenoten zijn. Bovendien ken ik haar privé vrij goed, omdat mijn vrouw (n.v.d.r.: actrice Anne-Mieke Ruyten) op dit moment met haar door Vlaanderen toert met ‘Tussen zussen’, een voorstelling van Paljas Producties. Dit is wel de eerste keer dat wij ook samen voor een camera staan. Marleen is een gulle vrouw en actrice. Een cadeau om mee samen te werken. Als acteur moet je jezelf altijd een beetje bloot geven en moet er vertrouwen zijn, maar dankzij Marleen was er dat vanaf het eerste moment. Niet dat ik anders zo onzeker ben, maar als het goed zit, zie je dat ook in het acteerspel. Als je, zoals ik, bijna fin de carrière bent, hoop je vooral nog wat rozijnen in je krentenbrood te kunnen meepikken. Dirk in ‘Thuis’ mogen spelen, is zo’n heerlijke rozijn.”

