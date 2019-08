De pop-up van Piet Huysentruyt en zijn zoon is erg in trek: “In Likoké ben ik nu de trainer en Cyriel de topscorer” Jean D'hont

14 augustus 2019

06u00

"Het lukt me steeds beter om mijn groot ego los te laten", zegt Piet Huysentruyt (56) in Dag Allemaal. De leiding over z'n Franse toprestaurant Likoké overlaten aan zoon Cyriel (28) verliep dan ook vlekkeloos. Nog tot half september runnen de twee een pop-uprestaurant in Antwerpen, al zullen ze daar zelden aanwezig zijn.

Een drijvend ponton in het Kattendijkdok: daar kan u vanaf deze week terecht in Waterfront, de pop-upzaak waar Piet Huysentruyt en zoon Cyriel de drijvende krachten achter zijn. Het tijdelijke restaurant blijft er tot 15 september en komt er in het kader van het festival Part of Antwerpen. De Huysentruyten stappen zo in de voetsporen van Seppe Nobels, die er vorig jaar een pop-up runde. “Ik stemde eigenlijk al toe zonder te overleggen met Cyriel”, zegt Piet. “Gelukkig ging hij akkoord.”

Is dit geen vreemde timing? Wellicht is het nu druk in jouw Franse sterrenrestaurant?

Oh, maar Likoké draait gewoon door. Waterfront is een tijdelijk verhaal dat heel toegankelijk is qua prijs. Je tafelt er uitgebreid voor 70 euro. De gerechten zijn geïnspireerd op de wereldtournee die ik in 2017 met Cyriel heb gedaan. ­Charcuterie uit de Ardèche, een Japans en Indonesisch gerecht, het nationaal gerecht van Zuid-Afrika. En bij de koffie de heerlijke karnemelkwafeltjes die m’n moeder altijd maakte.

Gaan jullie eigenlijk vaak in Antwerpen zijn?

Nee. Cyriel en ik hebben samen met chef Anthony alle gerechten geoptimaliseerd en stelden een topteam samen dat Waterfront in goede banen zal leiden. Wijzelf zijn al terug in Zuid-Frankrijk. Wie ons wil zien, moet naar Likoké komen.

Je zette recent een stapje opzij in je sterrenzaak.

Ik sta niet meer achter het fornuis, nee. Samen met Cyriel stel ik het menu samen en ik sta meer in de zaal om een praatje met de klanten te slaan. Ik ben nu eerder de trainer van het team, Cyriel is de topscorer.

En lukt dat vlot?

Iedereen weet dat ik een chef met een groot ego was, maar het lukt me steeds beter om dat los te laten.

Je hebt nu meer vrije tijd. Kan je daar echt van genieten?

Heel goed zelfs. Nu ik tijd maak om te genieten, besef ik dat ik daar beter vroeger mee was begonnen. Ik heb ook een nieuwe passie: golf. Het is niet alleen een fantastische sport, het heeft van mij ook een beter mens gemaakt. Door te golfen heb ik mijn ongeduld overwonnen, wat meer dan vijftig jaar lang ondenkbaar was. Mooi, toch?