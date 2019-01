De pluszoon van Werner De Smedt wordt 18: “Emile heeft te veel karakter om zoals ik even op het slechte pad te belanden” CD

15 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Amper vier was Emile toen hij in het leven kwam van ‘Familie’-acteur Werner De Smedt (48). De voorbije veertien jaar bouwden plusvader en pluszoon een hechte band op. Van uitgaan tot liefjes: alles wat met Emiles opvoeding te maken heeft, bespreekt Werner met zijn vrouw Julie (41). “Maar de eindverantwoordelijkheid ligt wel bij haar.”

Op 18 januari is het feest ten huize ­Werner De Smedt in De Pinte. Die dag wordt Emile, de oudste zoon van zijn vrouw Julie Bafort en de oudste van zijn twee pluszonen, achttien. Het is een verjaardag die uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaat. Al houdt Emile het wel opvallend sober. “Geen toeters en bellen voor mij. Eerst gaan we met het hele gezin op restaurant, een traditie bij verjaardagen. En ’s avonds ga ik met mijn maten uit in Gent.”

Julie en Werner, voor jullie is het zeker bijzonder om straks met een achttienjarige in huis te zitten?

Julie: “Vooral confronterend, want het betekent dat je zelf oud wordt (lacht). Plots zit je met een volwassen kind in huis. Van de bank kreeg hij al een mail dat hij papieren moet ondertekenen zodat ik geen volmacht meer heb op zijn rekening. Hij doet met zijn geld ­voortaan wat hij wil.”

Werner: “Maar dat vind ik net plezant. Zo word je ­zelfstandig.”

En Emile moet uiteraard blijven luisteren naar jullie.

Julie: “Dat is de afspraak. Zolang hij hier inwoont, moet hij zich schikken naar de regels van het huis. Maar we geven hem wel al meer vrijheid. Vorig jaar zei Emile nog: ‘Mama, je bent te streng.’ En ja, ik ben redelijk overbezorgd. In mijn hoofd spelen zich altijd ramp­scenario’s af, waardoor ik de neiging heb om streng te zijn op uitgaan en alcohol. Maar ik probeer dat los te laten. Ook al heb ik het daar moeilijk mee.”

Werner: “Die bezorgdheid is ondertussen al fel verbeterd, hoor. Emile heeft bewezen dat hij zich houdt aan de gemaakte afspraken. Als hij om dát uur thuis moet zijn, dan is hij ook thuis.”

Ga jij hem nog steeds ophalen na een nachtje uit?

Werner: “k hou me beschikbaar, maar die gasten doen liever alles met de fiets. Ze staan op hun ­onafhankelijkheid.”

Julie: “De eerste trein van Gent naar De Pinte is pas om 6 uur, dus voor de goedkoop moeten ze wel tot zo laat uitgaan (lacht).”

Werner: “Maar Emile is voorzichtig en drinkt niet te veel.”

Hij komt nooit ladderzat thuis.

Julie: “Eén keer is dat gebeurd, en daarna nooit meer. Hij heeft toen zijn lesje geleerd.”

Emile: “De hele tijd heb ik moeten overgeven. Ik voelde me zo misselijk. Vreselijk! En mama was toen ook zo boos. Daarom doe ik het niet meer.”

Werner: “Het is logisch dat je uitzoekt hoeveel je kunt drinken.”

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN