De plannen van uittredend Miss België: “Op mijn rechtendiploma staat geen houdbaarheidsdatum” (+ dit zijn haar 5 favorieten)

ShowbizzToen ze gekroond werd tot Miss België was ze rotsvast overtuigd om na haar missenjaar als juriste te beginnen werken. “Maar de stipte planner die ik was, is door corona veranderd”, zegt Celine Van Ouytsel (24), die ook haar vijf topfavorieten voor het kroontje verklapt. Geen advocatuur dus vanaf donderdag, maar een job als zelfstandige in de media. Als model, influencer en hopelijk iets voor tv. “Voor ‘Dancing With The Stars’ mogen ze mij direct vragen.”