‘De Patrick’ en ‘De Twaalf’ grote winnaars op de Ensors

TV Maandag start telenovel­le ‘Lisa’, bekijk hier al de begingene­riek: “Ik heb hiervoor mijn sociaal leven een jaar op pauze gezet”

22 januari Maandag start op VTM de langverwachte nieuwe telenovelle ‘Lisa’, een spannend en romantisch verhaal over de creatieve, verlegen Lisa die het wil maken in de marketingwereld, maar gedwarsboomd wordt door haar zus. “Ik hoop dat de serie een even groot succes wordt als ‘Sara’’, zegt hoofdrolspeelster Tinne Oltmans (28). “We brengen in elk geval héél veel warmte en liefde.”