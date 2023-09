De overal geliefde ‘William en Kate van de Himalaya’ verwelkomen derde kindje

RoyaltyHeugelijk nieuws uit Bhutan, dat bekendstaat als het gelukkigste land ter wereld. Koning Jigme Khesar Namgyel (43) en zijn echtgenote koningin Jetsun Pema (33) zijn de ouders geworden van hun derde kind. Een meisje. Het progressieve koppel - dat in tegenstelling tot hun voorgangers een monogame relatie heeft - wordt overspoeld door gelukswensen. Al hoeft dat niet te verbazen, want de ‘prins William en prinses Kate van de Himalaya’ veroverde de voorbije jaren alle harten.

“We zijn vereerd het prachtige nieuws te melden dat er een gezonde dochter geboren is”, laat het koppel weten in een officiële mededeling. Hoe het meisje heet, vertellen ze daar niet bij, maar koning Jigme Khesar Namgyel en koningin Jetsun Pema schrijven wel dat ze het medisch team erg dankbaar zijn. Het meisje werd op 9 september 2023, of zoals de verklaring zegt: ‘Op de 25ste dag van de zevende maand van het jaar van het vrouwelijke waterkonijn.’

Het koninkrijk Bhutan ligt in het Himalayagebergte ingeklemd tussen Nepal en India en wordt door de ruim 750.000 inwoners ook het “land van de donderdraak” genoemd. Donderknallen zijn voor hen dan ook geen weerfenomeen, maar gebrul van de Chinese mythische wezens. De leider van het land wordt daarom ook de drakenkoning genoemd. Tot de jaren 70 leefde Bhutan in absoluut isolement. Pas in 1974 liet de onbereikbare dwergstaat de eerste toeristen toe. Televisie en internet zijn er pas sinds 1999.

De omschakeling naar een democratie werd ingezet door Jigme Singye Wangchuk, die in 1972 op z’n 16de al op de troon belandde na de plotse dood van z’n vader. Opmerkelijk: Jigme Singye stapte in 1988 op dezelfde dag met vier vrouwen in het huwelijksbootje, vier zussen dan ook nog. Polygamie is namelijk toegestaan in het Zuid-Aziatische land.

Bruto Nationaal Geluk

Naar verluidt trouwde hij met de vier om te voorkomen dat drie schoonbroers aanspraak zouden maken op belangrijke posities in het land. “Na drie jaar regeren kwam hij al tot het besluit dat voor zijn onderdanen het Bruto Nationaal Geluk belangrijker was dan het Bruto Nationaal Product”, vertelde een van z’n vrouwen - Hare Majesteit Ashi Dorji Wangmo Wangchuk - in ‘Knack’ in 2010. “Al heel jong was hij ervan overtuigd dat democratie de beste bestuursvorm was. Er zijn goede en slechte koningen en hij wilde niet dat zijn onderdanen afhankelijk waren van de persoonlijkheid van toekomstige monarchen.”

Sinds zoon Jigme Khesar Namgyel Wangchuck in 2006 het roer overnam van z’n vader - en op dat moment het jongste staatshoofd ter wereld was - lijkt de omwenteling van het land compleet. De jongeman studeerde in de VS en Oxford en had maar één doel: de verdere ontwikkeling naar een parlementaire democratie. Al duurde het wel nog twee jaar vooraleer hij officieel tot koning gekroond werd. Drie paleisastrologen gingen namelijk op zoek naar het meest gunstige tijdstip voor deze belangrijke gebeurtenis en kwamen zo tot 08.31 uur op 6 november 2008.

Volledig scherm Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck en koningin Jetsun Pema met hun kinderen. © Reporters / PPE

Onder de heerschappij van de nieuwe koning vonden later dat jaar de eerste echte verkiezingen plaats. Op dat moment stond Jigme Khesar Namgyel dus ook z’n absolute macht af. Z’n inzet voor meer macht voor het volk en z’n charismatische uitstraling - in Thailand noemen ze hem “Prince Charming” - maakte hem vanaf het eerste moment immens populair bij de inwoners.

Huwelijk met babyolifantjes

Ook de keuze van z’n echtgenote kon op applaus rekenen in het land. Khesar Namgyel stapte op 13 oktober 2011 namelijk in het huwelijksbootje met een gewoon meisje. Jetsun Pema (30) was de dochter van een piloot, en dus niet van adellijke afkomst. Toen ze haar jawoord gaf was ze slechts 21 en studeerde ze Internationale Betrekkingen in Londen, maar de vonk was van bij het begin heel groot.

Tijdens een uitgebreide ceremonie, met een heleboel familieleden, notabelen én babyolifantjes, spraken de twee hun liefde voor elkaar uit. “Terwijl ze jong is, is ze ook warm en vriendelijk van aard”, kondigde Wangchuk zijn huwelijk aan in het parlement. “Deze eigenschappen, samen met de wijsheid die met de jaren zal komen, zullen van haar een geweldige dienaar van het volk maken.” Volgens een biografie zijn de interesses van de koningin beeldende kunst, schilderkunst en basketbal.

Volledig scherm Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck en koningin Jetsun Pema. © AFP

Op het vlak van echtelijke trouw stapte dus Khesar niet in de voetsporen van z’n vader. Polygamie zegt de nieuwe koning namelijk niets. “Ik kies voor een monogame relatie”, liet hij eerder weten. “Ik ben al een hele tijd aan het wachten om te trouwen. Maar het doet er niet toe wanneer je trouwt, zolang het maar met de juiste persoon is. En ik ben er zeker van dat ik die nu gevonden heb.”

Openlijke affectie

Het kersverse koppel liet het niet na om openlijk hun affectie voor elkaar te tonen, en dat was toen vrij ongewoon in het land. Zo kuste de koning z’n vrouw op de wang en hield hij haar hand vast. De pasgehuwden werden daarom ook wel “de William en Kate van de Himalaya” genoemd, een verwijzing naar de Britse troonopvolgers en het feit dat de koningin net als Kate “een gewoon meisje” is. Veel jonge mensen stapten in de voetsporen van het koninklijk paar en gingen in het traditionele land ook vaker hun affectie in het openbaar tonen.

Volledig scherm Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck en koningin Jetsun Pema met hun kinderen. © Photo News

Dat de liefde tussen het koppel serieus was, bewees de komst van hun eerste kindje Jigme Namgyel op 5 februari 2016. Hij is de troonopvolger en kreeg daarom de bijnaam “drakenprins”. In maart 2020 kwam daar nog een broertje bij.