De oudste broer van Will Tura is overleden DBJ

09 januari 2019

15u11 3 Showbizz Hubert Blanckaert, de oudste broer van Will Tura (78), is zaterdag 5 januari op 83-jarige leeftijd overleden. Hij laat twee dochters na, Rita en Ria, en wordt donderdag in intieme kring begraven.

Hubert was de oudste broer van de familie Blanckaert, alleen zus Jacqueline is ouder. Hubert, die beroepsmilitair was, verbleef de laatste jaren van zijn leven in een woon-zorgcentrum. Hij werd 83 jaar en wordt donderdag 10 januari in intieme kring begraven.

Will, die in 1940 als vierde van vijf kinderen werd geboren, moest eerder ook al afscheid nemen van twee van zijn broers, Jean-Marie en Staf. Die laatste was altijd bij zijn optredens aanwezig. Alleen Wills oudere zus Jacqueline is nu nog in leven.