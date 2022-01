De oudste actrice van het land Alice Toen (97) schittert naast Remco Evenepoel: “Pretentieus? Nee gij, zo’n spontane gast”

Je hoort steeds meer mensen klagen dat de coronacrisis te lang duurt. “Maar ik heb beslist om te focussen op de lichtpuntjes in deze pandemie”, zegt actrice Alice Toen (97) die we kennen van rollen in ‘Thuis’ en ‘Familie’. “Het enige dat ik jammer vind, is dat ik al mijn vrienden niet meer kan ontmoeten. In mijn bubbel zitten slechts twee mensen: mijn vriendin Kristien en haar vader, die allebei net als ik in Dilbeek wonen. Zij doen boodschappen voor mij en brengen alles naar boven. En als het weer het toelaat, gaan we samen naar de markt. Voorts heb ik niet zoveel lijfelijke contacten, zoals dat heet. Ik heb nog slechts één familielid. Dat is Son, maar zij woont in Antwerpen. Vroeger kwam zij regelmatig over de vloer, maar door omstandigheden staat dat ook op een laag pitje.”