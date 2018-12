De ouders van Frank Vandenbroucke zijn kwaad op Lieven Van Gils: “Sorry, dit laten wij niet zomaar passeren!” Redactie

31 december 2018

08u00

Bron: Dag Allemaal 9 Showbizz ‘Één van Franks beste vrienden wordt zomaar buitenspel gezet... Dat kan toch niet!’ Chantal, de mama van Frank Vandenbroucke, heeft haar bedenkingen bij de documentaire die Lieven Van Gils (54) maakt over haar betreurde zoon. En ze vindt steun in de wielerwereld.

Het is duidelijk dat de familieleden van Frank Vandenbroucke met de nodige zorg waken over de nalatenschap van hun overleden held. Nog niet zo lang geleden reageerden ze ook diep verontwaardigd op de film ‘Engel’ van schrijver Dimitri Verhulst en regisseur Koen Mortier. De film, geïnspireerd op het tragische levenseinde van VDB, schetst volgens de familie een te negatief beeld van de wielrenner.

Ook nu reageren Franks ouders niet geheel positief op het nieuws dat Lieven Van Gils werkt aan een documentaire over hun zoon. Niet zozeer de inhoud, gebaseerd op Franks boek ‘VDB, ik ben God niet’, zit de familie Vandenbroucke dwars. Wel één, volgens hen, te betreuren keuze van ­de documentairemakers.

Voor de stem van Frank zal een beroep gedaan worden op de West-Vlaamse rapper ­Brihang. Op zich niets mis mee. Ware het niet dat de stem van VDB voor heel wat mensen vereenzelvigd wordt met die van imitator Jonathan Bockstael (33).

‘Deuk in ego’

Jonathan stond in het verleden al samen op de planken met Karl Vannieuwkerke tijdens diens theatertour, waar hij onder andere VDB-imitaties deed. En op YouTube circuleert een populair filmpje van Jonathan en Vandenbroucke, waarin Frank enthousiast in de rol van interviewer kruipt en Jonathan zijn vragen beantwoordt als VDB. Tot hilariteit van de vele omstanders én Frank Vandenbroucke zelf.

‘Mijn ego heeft vandaag een fikse deuk gekregen’, is de veelzeggende reactie van Jonathan op Facebook, toen bekend raakte dat Brihang de stem van VDB zou nabootsen. ‘Ik ben verbaasd door die keuze’, vertelt Jonathan ons. ‘Frank is altijd mijn idool geweest en nadat ik met hem in contact kwam, is er een echte vriendschapsband gegroeid tussen ons. Ook met zijn familie onderhoud ik nog steeds goede contacten.’

‘Judassen!’

‘Ik durf te zeggen dat ik als imitator een beetje vereenzelvigd ben met VDB’, gaat Jonathan verder. ‘Mensen spreken me nog altijd spontaan aan over dat befaamde YouTube-fragment van Frank en mij. Dus, ja...’

Op social media wordt alvast duidelijk dat Jonathan op een trouwe fanbasis kan rekenen. Zo reageerde wielrenner Serge Pauwels veelzeggend met ­‘Onaanvaardbaar’. Ook ex-Belgisch kampioen Oliver Naesen uitte zijn ongenoegen. ‘Judassen!’, zegt hij onomwonden. De reacties van heel wat VDB-fans laten eveneens weinig aan de verbeelding over. ‘De stem van Frank hoort toe aan Jonathan’, stelt één van hen.

‘Uitleg graag!’

Exact zoals Franks moeder en zijn zus erover denken. ‘Ik laat dit zomaar niet passeren, ik eis een uitleg’, vertelt een hoorbaar gepikeerde mama Chantal ons aan de telefoon. ‘Het is zeer jammer dat ze niet voor Jonathan Bockstael hebben ­gekozen.’

Waarom is dat zo’n gevoelig punt?

Omdat ik weet hoe goed Jonathan was voor mijn zoon. Oké, maar maakt dat van hem de enige man die zijn stem kan lenen aan Frank? Voor mij wel, ja. Jonathan kende Frank zo goed... Hij is de enige die zijn gedachten perfect kan verwoorden. Ik begrijp dan ook zeer goed dat Jonathan teleurgesteld is, net als wij trouwens. Ik heb contact opgenomen met de mensen achter de documentaire over Frank, om één en ander samen te bespreken.

‘Sereen’

Wanneer we contact opnemen met Lieven Van Gils, verwijst die ons door naar het productiehuis in wiens opdracht hij z’n VDB-documentaire maakt. ‘Ik vrees dat een en ander enigszins foutief werd verteld’, meent Isabelle Baele van

Borgerhoff & ­Lamberigts. ‘Het is niet onze bedoeling om de stem van Frank Vandenbroucke te imiteren. Via een voice-over stem proberen wij als het ware om in het hoofd van VDB te kruipen. Brihang doet dat op een hele speciale en serene manier, met een West-Vlaams accent dat dichtbij dat van Frank ligt. Moeilijk om uit te leggen als je het nog niet ­gehoord hebt.’