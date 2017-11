De Oscar voor Beste Film? Dit wordt de winnaar! TC

De winnaar bij de Gotham Awards won de voorbije jaren immers ook hét beeldje.

We weten het: de Oscars worden pas op 4 maart 2018 uitgereikt. Meer nog, de nominaties zijn zelfs nog lang niet bekend. Maar toch durven we nu al te voorspellen welke productie het beeldje voor Beste Film in de wacht zal slepen. Hebben we hier dan een glazen bol op op de redactie staan, horen we je denken? Nope. Maar we kennen wél onze recente filmgeschiedenis. En die leert ons dat de prent die de prijs voor Beste Film op de bescheiden Gotham Awards wint, doorgaans ook die prijs van de Academy krijgt. Dat was althans de voorbije drie jaar het geval met 'Birdman', 'Spotlight' en 'Moonlight'. En aangezien de Gotham Awards zopas werden uitgereikt, kennen we bij deze dus ook de vermoedelijke Oscarwinnaar. Dat wordt dan 'Call Me By Your Name', een romantisch drama over twee jonge homo's met hoofdrollen voor Timothée Chalamet en Armie Hammer. Het wordt afwachten of we gelijk zullen krijgen op 4 maart. Maar als de geschiedenis doet wat ze normaal doen, namelijk zich herhalen, dan weten wij op welke film we ons geld moeten zetten!