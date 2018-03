De opvolging is verzekerd: Nono Wauters schittert bij musicaldebuut Stijn van Hove / Video: Dieter Bacqaert

03 maart 2018

20u44 882

Voor wie er nog aan mocht twijfelen. Nono Wauters heeft wel degelijk de genen van zijn vader geërfd. In een vol Plopsa-theater beleefde de zoon van Koen en Valerie zijn vuurdoop in de Ketnet-musical Team U.P. en dat leek hem - aan zijn glimlach te zien - zelfs niet eens veel moeite te kosten.

"Ik ben blij, maar ik heb vooral heel hard geknokt om hier vanavond te kunnen staan. De voorbije maanden heb ik heel hard geoefend, maar ik heb me ongelofelijk geamuseerd," aldus de 11-jarige, die een van de hoofdrollen voor zijn rekening neemt.

Papa Koen glunderde. "Ik wist dat hij iets kon. Net zoals Zita. Maar hij heeft me echt verbaasd."