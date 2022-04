De opmerkelijkste uitspraken van Johnny Depp in proces tegen Amber Heard: “Ze vond het haar taak mijn schoenen uit te doen, niet de mijne”

Showbizz Bel­gisch-Italiaanse actrice Catherine Spaak op 77-jarige leeftijd overleden

De Belgische-Franse-Italiaanse actrice Catherine Spaak, die vooral in de jaren 60 en 70 te zien was in tal van Italiaanse komedies, is zondag in Rome op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Italiaanse openbare omroep, waarop ze ook regelmatig te zien was als presentatrice. Spaak was een dochter van scenarist Charles Spaak, broer van drievoudig premier Paul-Henri Spaak.

18 april