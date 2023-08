De opmerkelijke transformatie van zanger Jaap Reesema: “In mum van tijd van 83 naar 71 kilo gegaan”

BV “Wat zij doet, heb ik nog nooit gezien in Vlaanderen”: het enorme succes van Pommelien Thijs verklaard

Pommelien Thijs (22) beleeft een topzomer. Haar nieuwe single ‘Erop of eronder’ staat op één in de hitlijsten, net zoals haar album ‘Per ongeluk’ - vrijwel ongezien in Vlaanderen. Om van haar Zomerhit-nominatie nog niet te spreken. Wat is het geheim van haar succes? Verschillende experts én haar eigen manager geven tekst en uitleg. “Ze krijgt advies, maar de finale beslissing neemt ze zélf.”