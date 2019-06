De opbrengst van Avicii’s nieuwe album gaat naar zijn nieuwe stichting: “Het aantal zelfmoorden verminderen” DBJ

07 juni 2019

Bron: ANP 2 Muziek Op de dag dat het album TIM is uitgebracht, met daarop de laatste muziek van de Zweedse producer Avicii, spreekt zijn vader zich uit over de ambities van de Tim Bergling Foundation. Deze stichting, opgericht na de dood van Avicii, helpt mensen die kampen met psychische problemen en zelfmoordgedachten en zet zich in voor het beschermen van bedreigde diersoorten en het uitbannen van honger.

“Tims tragische dood heeft veel vragen opgeroepen over psychische problemen en zelfmoord onder jongeren”, zegt zijn vader Klas Bergling in een interview met Billboard. “Avicii is een sterk merk en Tim was een populair persoon. Zijn muziek raakt nog steeds mensen over de hele wereld. We geloven daarom dat we onze boodschap kunnen overbrengen en hopelijk meningen kunnen veranderen, discussies kunnen openen en kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen. Om het simpel uit te drukken: we willen resultaten zien. We willen niet achterover leunen.’'

“We bevinden ons nog in de opstartfase van de stichting en zullen beginnen met het selecteren van geschikte organisaties om samen mee te werken in de verschillende aandachtsgebieden. Ik zie dit als een startjaar. We spreken met organisaties in Zweden en over de financiering van de stichting. Tims muziek en andere activiteiten die verband houden met zijn bedrijven zullen de stichting financieren. Alle netto-opbrengsten van het nieuwe album gaan naar de stichting. We gaan niet actief op zoek naar geld. Natuurlijk staan we er wel voor open als mensen of organisaties een bijdrage willen leveren.”

Persoonlijke correspondentie

Een van de ambities van de stichting is om het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen te verminderen, te beginnen in Zweden. Vader Bergling streeft naar telefonische hulplijnen die 24 uur per dag bereikbaar zijn, wat nu in de meeste plaatsen nog niet het geval is. “We willen manieren vinden om ertoe bij te dragen dat jongvolwassenen sneller en gemakkelijker hulp krijgen bij mentale problemen. Hopelijk kunnen we het aantal zelfmoorden in deze leeftijdscategorie verminderen.”

Bergling vertelt ook dat zijn zoon een liefhebber van dieren en natuur was. “Hij zou veel geld doneren om een olifant te redden of bedreigde gebieden in de natuur te beschermen. Hij was vaak boos op stropers en bedrijven die de bossen en natuur verwoesten. Hij doneerde aan Hunger Aid in Afrika en een daklozenproject in de Verenigde Staten. Hij raakte hier meer en meer geïnteresseerd in gedurende zijn reizen, nadat hij gestopt was met toeren. Hij had plannen om verschillende goede doelen te steunen.”

Op de vraag hoe fans kunnen bijdragen, antwoordt Bergling: “Op de manier waarop ze dat tot nu toe doen, met liefde en respect, hun meelevende berichten op de website van Avicii en hun persoonlijke correspondentie, bloemen en brieven op zijn graf. Zo veel liefde is voor ons overweldigend.” Hij zegt de reacties vaak te lezen. “Het is fantastisch om die te lezen, omdat ze zo volwassen zijn en zo veel mensen zo veel te zeggen hebben over Tim en de muziek.”