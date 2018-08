De oorlog om de lach: onze redactrice velt haar oordeel over de zomershows aan zee Jolien Boeckx

19 augustus 2018

10u00 0 Showbizz Geen zomer zonder een goede portie Vlaamse humor aan de kust. Wij trokken naar Blankenberge om de drie revueshows in Het Witte Paard en ’t Colisée voor te proeven en te beoordelen op hun lachfactor. In de hoofdrollen: Nele Goossens versus Jacky Lafon versus Jeroen Maes & Peter Bulckaen. De strijd om de bulderlach kan beginnen

D.I.S.C.O. 2018

Waar: Het Witte Paard

Cast: Nele Goossens aan de zijde van Patrick Onzia, Daisy Thys, Sandrine, Dimitri Verhoeven en Steve Ryckier en de Franse discogroep Ottawan als special guest

Soort show: revue van de bovenste plank met platte humor van Nele Goossens, afgewisseld met muziek van een live orkest en internationale dansacts van topniveau

Dit krijg je te zien: de platte Nele Goossens zit de hele show vast in haar personage Deborah De Proost uit Wortel, een domme poetsvrouw. “Hoezo een elektrische fiets moet ge niet in het stopcontact steken?!” Alleen al hoe ze haar naam uitspreekt, is hilarisch. En dan moet ze nog uit het plafond afdalen op een discobal à la Miley Cyrus of de toiletten kuisen.

Het contrast kan niet groter met zangeres Sandrine, die is pure klasse. Zoals Beyoncé legt ze veel passie en soul in alle nummers die ze brengt. Van Dua Lipa tot Donna Summer en Avicii: ze kan het allemaal. Net zoals de internationale dansacts die de show opfleuren: zo veel mogelijk zilveren hoepels rond je middel zwieren tijdens een acrobatische dans of als koppel de strafste toeren uithalen rond een paal. Chapeau.

Mop van de avond: Goossens over haar job als paaldanseres: “Ik zwier rond de Ferrari der palen, maar veertig jaar geleden was ’t wat anders: een exemplaar in hout. élke week zat ik met splinters in de ‘poezemoes’. Pijnlijk! En krabben dat ‘k moest doen, niet normaal. Ik dan maar naar den doktoor: ‘meneer, wat heb ik?’ Houtworm!”

Lachbarometer: 6 keer in een deuk gelegen en 4 keer gewoon gelachen

Prijs pintje: 6,5 euro voor een halve liter Maes

Tickets: vanaf 39 euro via www.celebrationtickets.be

RAPPORT: 9/10

CRUISE NOSTALGIE

Waar: Kusttheater ’t Colisée

Cast: Jacky Lafon aan de zijde van Koen Crucke, Laura Lynn en David Vandyck

Soort show: veel Nederlandstalige zang, wat sketches en een showballet inclusief veel pluimen en weinig stof

Dit krijg je te zien: de hele zaal gaat al strijk als Koen Crucke uitgedost als een roze tante Sidonia verschijnt. Hij moet samen met zijn lieftallige schoonzus, een glansrol voor Jacky Lafon, voorbij de douane geraken vooraleer ze op cruise kunnen vertrekken. “Ik moet kloppen, want de bel doet het niet”, gooit hij er nog als Samson & Gert-mopje tussen. Eenmaal binnen bij de douane loopt het grondig mis… Een grappige smokkelsketch, origineel van Gaston & Leo, maar helemaal naar de hand van Koen en Jacky gezet.

Lafon is top in haar sketches. Ze krijgt een hele zaal recht voor een portie aquagym op het droge. Alleen komt ze veel te weinig aan bod. De zang daarentegen? Veel te overheersend. Laura Lynn mag haar ene hit na de andere brengen. Het lijkt wel of elke artiest zijn eigen platform krijg in de show, waardoor er weinig samenhang is. Een show voor jong en oud? Amusement is er, maar helaas vooral bij het oudere publiek.

Mop van de avond: Jacky over haar moeder: “Vroeger was dat een heet stoveke. Nu is den oprit er nog wel, maar er passeert niemand meer.”

Lachbarometer: 3 keer in een deuk gelegen en 4 keer gewoon gelachen

Prijs pintje: 5 euro voor een halve liter Jupiler of voor een ‘Zatte Rita’, het biertje van Jacky Lafon

Tickets: 29 euro via www.kusttheatertickets.be

RAPPORT: 6,5/10

PRETTIG GESTOORD

Waar: Kusttheater ’t Colisée

Cast: Jeroen Maes en Peter Bulckaen aan de zijde van Saskia Debaere, Martine De Jaegher en Jurgen Stein, met Ray Lewis van The Drifters als internationale gast

Soort show: rasechte originele humor aangevuld met meesterlijke zang en een vrouwelijk live orkest van topniveau

Dit krijg je te zien: Wie Peter Bulckaen enkel kent als Mathias uit ‘Familie’ gelooft zijn ogen niet. Humor van de bovenste plank serveert hij, samen met Jeroen Maes als dj-duo Ronny en Johnny. In een knalroos joggingpak in een après-ski bar. Of als dansende sneeuwpoppen met onderaan gewoon hun witte onderbroek. In hun naakte lijven staan ze daar muziek te maken op hun tepels.

Oké, dat klinkt marginaal, maar was het allesbehalve. Jeroen die verbaast naast zijn duo-optredens met Peter ook nog met zijn zelfgemaakte schaduwshow over het ‘Keun en de Woef’. Lachen van begin tot eind. Tot tranen toe zelfs, maar dat is eerder door de stem van de Nederlandse Martine De Jaegher. Wàt een stem. Als ze samen met Jurgen Stein ‘Barcelona’ van Freddie Mercury en de Spaanse operazangeres Montserrat Caballé brengt, is de hele zaal stil. Net zoals de medley van U2 die de hele ploeg in het tweede deel brengt. Zelfs kippenvel kan je krijgen tijdens een revueshow.

Mop van de avond: Peter tegen Jeroen over zijn trip naar de Ardennen: “Vijf dagen heeft die van ons depressief aan het raam zitten kijken omdat het regende. Uiteindelijk heb ik ze maar binnen gelaten.”

Lachbarometer: 6 keer in een deuk gelegen en 5 keer gewoon gelachen

Prijs pintje: 5 euro voor een halve liter Jupiler

Tickets: 32 euro via www.kusttheatertickets.be

RAPPORT: 8,5/10