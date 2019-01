De onverwoestbare vriendschap van Janine Bischops en Nicole & Hugo: “Ze zagen met eigen ogen hoe mijn huwelijk uiteenspatte” JR

22 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Wij gaan voor elkaar door het vuur, in goede en slechte tijden”, zeggen Nicole (72) en Hugo (71), en hun hartsvriendin Janine Bischops (77). In de nieuwe Ketnet-serie ‘#LikeMe’ staan Janine en Hugo voor het eerst samen voor de camera’s. Hoog tijd voor een gesprek over hun innige vriendschap, die al meer dan een halve eeuw duurt.

Een muzikale reeks voor 7- tot 77-jarigen, zo wordt ‘#LikeMe’ door Ketnet omschreven. “Daar passen wij dus nog nét in”, grapt Nicole. Haar Hugo speelt schooldirecteur Karel Wolfs, en hun goeie vriendin Janine is Titin, de oma van het hoofdpersonage Caro.

“Acteren met al die jonge mensen is een geweldige ervaring”, zeggen Hugo en Janine in koor. “Dat jeugdige enthou­siasme werkt zo aanstekelijk.”

Mooi dat jullie zo goed aanvaard zijn in die jonge bende.

Janine: “O, maar ik heb altijd heel graag tussen jonge mensen gestaan. Dat houdt mij zelf jong. En als je mij laat doen, word ik even zot als die ­jongelui.”

Hugo: “Dat ben jij altijd ­geweest, Janine.” (lacht)

Jij moet ook zingen in de serie, ­Janine. En je blijkt een verrassend mooie zangstem te hebben.

Janine: “O, dank je wel! Ik zing heel graag. Ik kan vooral goed toon houden. Op school mocht ik altijd bij ‘Susa nina’ helemaal alleen het refrein van ‘Stille Nacht’ erdoorheen zingen. Ik heb met mijn ex Johny Voners ook wel wat muzikale shows gedaan vroeger, maar dat was meer cabaret. Al ­vergelijk ik me zeker niet met iemand als Ann Van den Broeck, die mijn dochter speelt in ‘#LikeMe’.”

