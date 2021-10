Dé ontdekking van het seizoen en een flater in de finale: dit was de vierde aflevering van ‘De Slimste Mens’

Ze is amper ouder dan het aantal jaren dat Erik Van Looy zijn ‘Slimste Mens’ presenteert, maar haar debuut in zijn quiz mocht er meteen zijn. Fris, attent, goed spelend, geestig, gevat en niet op haar mondje gevallen. In de finale mocht ze de heer loven, want het was vooral dankzij een giga-flater van Wiam dat Gloria Monserez overleefde. Maar ook een beetje dankzij een Steiner-schoolliedje, dat haar bij de ultieme finalevraag hielp. Wie kwamen er ook alweer vanuit het oosten? Jawel hoor, Melchior, Balthazar en ... Kaspar. Goed voor zestig seconden en de uitschakeling van Wiam.

U kende Gloria Monserez nog niet? Logisch, ze is maar twintig, stem bij Studio Brussel, te zien en te horen bij de Ketnet/Studio 100 Musical en een felle Instagrammer. Na één deelname weten we ook al dat ze een ferme tattoo op haar buik heeft, vrijgezel is, elke dag huilt, een rijstkoker heeft en als jong meisje een rat kocht die ze dan altijd heen en weer moest verhuizen omdat ze gescheiden ouders heeft. Weetjes, allemaal met dank aan Erik Van Looy die het tussen de vragen door te weten kwam van juffrouw Monserez.

Jong geweld op de Slimste Mens-stoelen heeft soms zijn gevolgen. Zo was het opvallend dat geen van de kandidaten wist wie Andrew Lloyd Webber is, nochtans de man achter rockopera’s als ‘Jesus Christ Superstar’ ‘Evita’, ‘Cats’ en ‘The Phantom of the Opera’. Over de kennis van Vooruit-politici dan weer geen kwaad woord, want vijf op vijf in de filmpjesronde.

Erik Van Looy liet zich tijdens de quiz betrappen op een zeldzaam foutje. In de ‘Galerij’-proef moest Gloria Monserez allerlei ziekten herkennen bij tekeningen van Randall Casaer. Ze herkende meteen ‘bof’, bij de tekening van een ‘dikoor’, maar Van Looy keurde het antwoord voor ‘dikoor’ niet goed. Gelukkig had het foutje geen invloed op de uitslag.

Na één week ‘Slimste Mens’ slaagde geen enkele kandidaat uit de eerste aflevering erin om het einde van de week te halen. Favoriet Niels Destadsbader blunderde bij zijn tweede deelname en mocht naar huis. Na een recordscore blunderde ook Wiam bij haar derde deelname. Ook zij vergat zich strategisch te laten zakken. De sympathieke Dorianne Aussems werd gewikt, gewogen en te licht bevonden voor een lange deelname in de quiz.

De leukste quotes

Bart Cannaerts (over Gloria Monserez): “Ik weet niet hoe jij dat allemaal doet. StuBru, Ketnet, acteren. En een paar weken geleden uw plechtige communie doen. Da’s toch veel.”

Erik Van Looy (met een moeilijk mopje): “Als een basketter terugkeert naar zijn ex, is dat dan een rebound?”

Van Looy (over padel): “Ik speel het wel maar heel traag, schildpadel.”

Hilarische momenten

Van Looy gaat de kandidaten en juryleden af voor een rondje geboortedata. Van 2001 voor Gloria Monserez, langs 1991 en 1980 voor juryleden Jennifer Heylen en Bart Cannaerts tot 1932 voor ... Erik Van Looy.

Jennifer Heylen (heeft een mopje ingestudeerd, maar gaat de mist in): “De bekende Italiaanse filosoof Machelli” (terwijl ze uiteraard Niccolo Machiavelli bedoelde).

Kantelmomenten

Jean-Marc Mwami start zwak en zakt na ‘Open deur’ onder zijn beginscore.

De puzzel en fotoronde zijn een schot in de roos voor alle kandidaten, die exact negen seconden van elkaar gescheiden zijn.

De filmpjesronde is alweer beslissend. De dames weten geen extra tijd binnen te halen, zodat Jean-Marc Mwema moeiteloos wint.

In de finale lijkt Wiam moeiteloos op weg naar een vierde deelname. Tot ze een flater maakt, want zich niet strategisch laat zakken. Gloria zingt een liedje en vindt zo drie goede antwoorden op de vraag over ‘de drie wijzen’. Exit Wiam.

De eindscore (voor het finalespel)

Jean-Marc Mwema 334 sec.

Gloria Monserez 318 sec.

Wiam 284 sec.

De stand

1. Dorianne Aussems 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

2. Wiam 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Jean-Marc Mwema 2 deelnames 2 overwinningen

4. Niels Destadsbader 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Gloria Monserez 1 deelname 1 finale gewonnen

6.Cesar Casier 1 deelname 1 finale verloren

De nieuwkomer

Sandra Bekkari. Deze 48-jarige bestsellerauteur van kookboeken tot virtuele voedingscoach uit Oostende, is een fenomeen. Sandra’s lezingen en kookdemonstraties lokten de voorbije jaren moeiteloos volle zalen of – online dan – volle Zooms. Ze is het gewend om in de top 10 te staan dus verwachten we haar in de finaleweken.

