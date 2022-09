De officiële ‘lying in state’-periode van de Queen is afgelopen: laatste groeter verlaat Westminster Hall

BV ‘Thuis’-actrice Leah Thys heeft een nieuwe heup nodig: “Ik kan echt niet uit de voeten”

“Leah is er het hart van in, maar is op dit moment niet in topvorm om de hoofdrol in deze zware voorstelling aan te kunnen”, klonk het vrijdag bij Bruno Van Heystraeten van Loge 10, het gezelschap waar Leah Thys mee samenwerkte voor haar theatervoorstellingen van ‘De dame in het busje’. De ‘Thuis’-actrice annuleerde de tournee vanwege mobiliteitsproblemen. Ondertussen raakte bekend dat de 76-jarige actrice wacht op een nieuwe heup.

