De Niro krijgt staande ovatie voor "f*ck Trump" en Harry Potter herleeft: de grote winnaars van Tony Awards KVE/MVO/KD

11 juni 2018

06u19

Het toneelstuk 'Harry Potter and the Cursed Child' en de musical 'The Band's Visit' zijn de grote winnaars bij de uitreiking van de Tony Awards. Maar niet alleen zij gingen met de aandacht lopen. Robert De Niro kreeg voor zijn anti-Trump speech zelfs een staande ovatie.

De Niro viel niet in de prijzen, maar was wel aanwezig om een award uit te reiken aan Bruce Springsteen. Die laatste mocht daarnaast een Special Tony Award in ontvangst nemen voor de theaterconcerten 'Springsteen on Broadway'.

De Niro's eerste woorden nadat hij het podium betrad moesten echter meteen 'weggebliept' worden. "F*ck Trump", was zijn openingsstatement. De gasten in de zaal konden er hartelijk om lachen, en gaven zelfs een oorverdovend applaus.

Harry Potter

'Harry Potter and the Cursed Child' verzilverde zes van de tien nominaties bij de belangrijkste Amerikaanse toneelprijzen, waaronder de beeldjes voor beste toneelstuk en beste regie. 'The Band's Visit' viel in New York tien keer in de prijzen, onder meer voor beste musical.

De voorstelling over Harry Potter is het veelgeprezen vervolg op de filmreeks waarin de hoofdpersoon en zijn zoon twintig jaar ouder zijn. 'The Band's Visit' is gebaseerd op een Israëlische film uit 2007. Het verhaal draait om een kleine Egyptische politiefanfare die in een dorpje in Israël terechtkomt.

Eerste award voor Garfield

Andrew Garfield won de Tony Award voor beste mannelijke hoofdrol voor zijn rol in het toneelstuk 'Angels In America'. Het is de eerste keer dat de Britse acteur deze grote prijs in de wacht sleept. Hij draagt zijn award op aan de LBGTQ-community. "Het was voor mij een grote eer om Prior Walter te spelen in 'Angels In America', omdat hij de meest pure vorm van humaniteit vertegenwoordigt, en met name die van de LBGTQ-community", aldus Garfield tijdens zijn dankwoord na het ontvangen van de prijs. Het karakter van Prior Walter is een gekwelde homoseksuele man, die vecht tegen aids.

De prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol was Glenda Jackson in het toneelstuk Three Tall Women. Bij de musicals gingen de Awards voor beste mannelijke en vrouwelijk hoofdrol naar Tony Shalhoub en Katrina Lenk, die beiden in 'The Band's Visit' speelden.

Staande ovatie voor studenten

Geen Tony Awards zonder kippenvelmoment. De zaal vol supersterren werd muisstil toen 'Glee'-acteur Matthew Morrison de dramastudenten van de Marjory Stoneman Douglas middelbare school aankondigde. De studenten waren eerder dit jaar wereldnieuws toen een schutter in februari hun school binnensloop en 17 mensen, voornamelijk studenten, het leven ontnam.

De studenten zongen het nummer 'Seasons of Love' uit 'Rent', waarvoor ze een staande ovatie kregen van alle sterren in de zaal. Hun docent drama, Melody Herzfeld, werd in de bloemetjes gezet met een Tony Award voor haar excellente werk in het doceren van theater. De lerares verschool zich tijdens de schietpartij twee uur lang samen met 65 leerlingen in haar kantoor. Sindsdien probeert ze via woord, muziek, dans en andere vormen van kunst om haar studenten met hun trauma's te laten omgaan.