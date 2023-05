“De Nederlandstalige popmuziek van nu klinkt allemaal hetzelfde, laat mij mijn ding maar doen”: Regi keert qua sound terug naar Milk Inc.-roots

Celebrities Soapactri­ce Morgan Fairchild ontsnapte uit klauwen van gangsters: “Plots duwden een pooier en drugdealer me in een taxi’

Morgan Fairchild (73) is dé koningin van de Amerikaanse soapseries, waarin ze vaak het archetype van de rijke, knappe vrouw speelt. ‘Days of Our Lives’, ‘General Hospital’, ‘Flamingo Road’,... Ze heeft heel wat titels op haar palmares. Bij het brede publiek is ze ook gekend als de moeder van Chandler Bing in ‘Friends’. Voor die acteerprestaties putte Faichild uit een wel heel traumatische ervaring. Twee zelfs. “Ik kreeg een geweer gericht op mij.”