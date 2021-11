De Nederlandse Julia wint ‘K2 zoekt K3' en wordt de nieuwe collega van Hanne en Marthe: “ Dit is het ultieme golden ticket”

Showbizz‘t Is gebeurd: de opvolger van Klaasje bij K3 is bekend. De Nederlandse Julia Boschman (19) ging met de overwinning aan de haal en wordt de nieuwe collega van Hanne (27) en Marthe (25). Zij maakten de finale beslissing: “We hebben gekozen voor de persoon waar we ons het beste bij voelen.” Julia zelf was compleet overdonderd. “Ik voel heel veel blijdschap. Mijn droom komt uit”, aldus het nieuwe K3-tje.

Vanaf nu gaat het voor Julia heel hard, want maandag al start ze al met het inzingen van het gloednieuwe album van K3, dat midden december zal verschijnen. Daarnaast staan er nog verschillende fotoshoots, repetities en interviews op haar overvolle programma. Aanstaande vrijdag zal ze voor het eerst live te zien zijn met K3 voor een uitverkocht Sportpaleis tijdens de Studio 100 Rewind Party. Nadien zal ze ook nog zes uitverkochte Sinterklaasshows afwerken in datzelfde Sportpaleis.

En alsof dat nog niet genoeg is, verschijnt aanstaande vrijdag ook de bijhorende clip van de single ‘Waterval’. Over enkele maanden start dan de allernieuwste K3 show met de toepasselijke titel: ‘Kom Erbij!’ De verkoop daarvan loopt als een trein, want er werden intussen al extra shows toegevoegd om aan de vraag naar tickets te kunnen voldoen.

Volledig scherm Julia wint 'K2 zoekt K3' © VTM

Helemaal klaar voor

Julia laat er echter geen twijfel over bestaan: ze is volledig klaar voor een leven als K3'tje. “‘Ik voel blijdschap, heel veel blijdschap. Dit is het ultieme golden ticket.” De Hollandse wil er dan ook alles aan doen om het perfecte K3'tje te worden. “Ik ben bereid om opofferingen te maken”, klinkt het. “Zo heb ik mijn interieuropleiding stopgezet. Zelfs als ik dat wilde: het viel gewoonweg niet te combineren. Ook mijn ouders, lief en vrienden zal ik vanaf nu minder zien, maar dat hoort erbij. Ik heb alle pro’s en contra’s afgewogen voor ik me inschreef. Na een jaartje opgeven omdat ik het te zwaar vind? Vergeet het, ik wil bewijzen dat Nederlandse meisjes wél tot het einde der tijden meekunnen.”

Opluchting voor Klaasje

De slotshow van ‘K2 Zoekt K3' opende met de vier finalisten. Zij brachten samen ‘Straal’, een gloednieuw K3-nummer. Een van hen werd op het einde van de show de nieuwe collega van Hanne en Marthe, en dat zorgde bij Klaasje - die vandaag echt de fakkel doorgeeft als K’tje - voor opluchting. “Het voelt alsof er een last van mijn schouders valt”, vertelde ze. Ook Hanne en Marthe waren erbij. Eerstgenoemde fysiek, laatstgenoemde vanuit haar living. “Jammer, maar ik mag van geluk spreken dat ik niet al te ziek ben.”

Nadien was het tijd voor de vier finalisten om ieder afzonderlijk op te treden met Hanne en Marthe. Speciaal voor de gelegenheid kregen we ook vier nieuwe songs te horen. Julia mocht de spits afbijten met ‘Giddy-Up-A-Gogo’, en kreeg veel lof van de jury. Enkel Gordon was iets minder enthousiast, al kwam dat niet zozeer door de Nederlandse krullenbol. Volgens het jurylid is ‘Giddy-Up-A-Gogo’ namelijk een lelijk nummer. Na Julia was het de beurt aan Diede. Van alle kandidaten is zij de enige die zonder golden ticket in de finale staat. Samen met Hanne en Marthe bracht ze ‘Kruisje Op Een Wereldkaart’. Loepzuiver gezongen, maar de jury was minder enthousiast dan bij Julia.

Vervolgens mocht Amy aantreden. Zij bracht samen met K2 ‘Superster’. En hoewel de jury haar optreden zeker kon smaken, mocht ze van Natalia toch wat meer pit laten zien. Niet onze woordkeuze. Als laatste was het de beurt aan Celester. Zij bracht met Hanne en Marthe het nummer ‘Tsjikke Boem’, en ontpopte zich tot dé verrassing in deze finaleshow. Hoewel slechts vier procent van de lezers op hln.be in haar het nieuwe K3'tje zien, bleek ze na haar optreden de nieuwe topfavoriete van Gordon.

Afscheid in tranen

Vervolgens was het tijd om afscheid te nemen van de eerste kandidate. Amy en Julia kregen de meeste stemmen van het publiek, en waren zeker van hun plekje in de volgende ronde. Voor Diede en Celester is het nog even nagelbijten: slechts een van hen kon door de jury gered worden. Ingeborg - die op Diede stemde - wilde aanvankelijk voor Luca kiezen. “Maar dat mag niet meer, zeker?”, klonk het. Celester kreeg weliswaar de voorkeur van Gordon, Samantha en Natalia. Zij mocht dus door. Voor Diede zat de wedstrijd erop, met een ‘waterval’ aan traantjes tot gevolg.

In de tweede ronde brachten de drie overblijvers een nummer dat ze al eens eerder zongen. Amy koos voor ‘Hart Verloren’, maar kon daar de jury niet helemaal mee overtuigen. Visueel klopt het voor Gert en co., maar vocaal was Amy niet zo sterk. Volgens - alweer - Ingeborg het gevolg van Luca’s eliminatie. “Je had een klik met hem, en de sprankel is weg nu hij weg is”, zei ze. Julia koos voor ‘Loko Le’, en daar was Gert Verhulst heel blij om. “Je piekt op het juiste moment”, oordeelde de Studio 100-baas. Celester zong ‘Hippy Shake’, tot groot jolijt van Gordon. “Jij maakt het waar”, klonk het.

‘Waterval’

Na die drie nummers was het alweer tijd voor de volgende eliminatieronde. Julia kreeg de meeste stemmen van het publiek, en was zeker van de allerlaatste ronde. Daarna moesten Amy en Celester rekenen op het oordeel van de jury. Gordon stemde op Celester, Ingeborg op Amy, Samantha op Celester en Natalia koos voor Amy. De beslissing lag dus in de handen van jurybaas Gert Verhulst. Hij ging voor Amy, waardoor Celester de wedstrijd moest verlaten. “Ik hoop dat de beste mag winnen”, zei de Nederlandse bij haar afscheid.

Daarna brachten beide finalistes ‘Waterval’, samen met Hanne en Marthe. De versie die we hoorden, was een specialleke. Dj Lennert Wolfs zorgde namelijk voor een unieke remix van de song. En dan was het eindelijk de beurt aan Hanne en Marthe. Zij mochten hun nieuwe K’tje kiezen, en dat is Julia. “We hebben gekozen voor de persoon waar we ons het beste bij voelen”, klonk het.

Volledig scherm Amy, Celester, Diede en Julia. © VTM