De Mol is (alweer) geen spel voor vrouwen. Na Kelly sneuvelt nu ook Channy (+ de beelden die u niet te zien kreeg) MC

01 april 2018

21u30

Bron: VIER 8 Showbizz Er zijn zekerheden voor het miljoen Mol-kijkers. Of je de saboteur van de bende al ontmaskerd hebt of voorlopig helemaal in het ongewisse bent, maakt amper wat uit in het spelverloop. De eerste afleveringen sneuvelen immers steevast de vrouwen. Vorig jaar gingen Jessica, Jolien en Marzena er in Zuid-Afrika meteen uit, in Mexico moest vorige week psychologe Kelly de koffers pakken. In aflevering 2 ging olijke, vrolijke Limburgse Channy voor de bijl. Gaat ook volgende zondag een vrouw vroegtijdig naar huis? En, is de Mol dit keer een vrouw?!

Twee Mol-afleveringen ver en we zitten nog met de vijf mannen die aan het tv-avontuur begonnen. En met nog maar drie vrouwen. Net zoals vorig jaar sneuvelen de dames als eerste in deze psychologische en fysieke slopende strijd. Zijn de dames minder bestand tegen een spelletje waarbij het groepsbelang, de persoonlijke drang om te winnen en de permanente dreiging van een onbekende saboteur een wurgende combinatie blijkt te zijn?

Dit stond er in de brief van Joke: "Vanaf nu ben jij de voortvluchtige"

Presentator Gilles De Coster en zijn tv-montageploeg doen er voorlopig alles aan om ons te doen geloven dat we met een vrouwelijke Mol te maken hebben. En ze schuiven dan met véél plezier dierenarts Joke naar voor. Joke slaagt er nu al twee afleveringen na elkaar in om de groep nul euro rijker te maken. Toch willen we graag nogmaals verwittigen dat ‘perceptie realiteit is’ en dat ‘De Mol’-makers enkel tonen wat ze graag willen laten zien.

Is Joke de Mol? Het lijkt veel te simpel om zomaar ja te zeggen. Wegens te evident. Maar dat zij perfect met het brandijzer kon werken en huisarts Steve noch mijnheer pastoor Pieter ook maar één schijfje konden brandmerken is opmerkelijk. Werd Joke geholpen? Of saboteerde één van de heren het zaakje? De geschoolde Steve maakte er tijdens het tweede spel ook een knoeiboel van door slechts de helft van simpele schoolvraagjes correct te beantwoorden. Dat hij niet wist hoeveel tanden een kindergebit heeft, is opmerkelijk…

Jeffrey en Katrien zijn wellicht niet de Mol. Het duo speelde het geblinddoekte spel perfect. Dat leverde de groep geld op. Geen van beide wilde ingaan op de kans om alle Molboekjes van de kandidaten te bestuderen. Het had nochtans tactisch perfect kunnen gebeuren… Katrien ging tijdens het eerste spel ook voluit voor de groep en weigerde een wat dubieuze deal met Joke. Een goeie speelster? Of een sluwe Mol?

Channy moet 'De Mol' als tweede verlaten:

Dit viel ons op bij de negen kandidaten:

Pascale (45), marine-officier

- Laat zich wegzetten in de eerste proef. Vanuit de helikopter is de kans om te saboteren nagenoeg nihil.

- Speelt ook in het tweede spel nauwelijks of geen opvallende rol, ook al geeft ze zich volledig.

Channy (26), maatschappelijk assistente

- Is bijzonder enthousiast in het opsporen van Joke.

- Doet haar uiterste best om de gemakkelijke schoolvraagjes op te lossen.

- Roept uit dat Steve een ‘vuile Mol’ is als hij een fout antwoord geeft (aantal sterren op de Europese vlag). Indien ze bij de eliminatie Steve heeft aangeduid als Mol, zat ze dus duidelijk fout.

Channy: "Ik had een voorgevoel dat ik eruit zou liggen."

Katrien (54), event-manager

- Neemt de leiding in de truck tijdens proef 1, maar laat zich vlotjes ompraten.

- Wil geen duistere deal sluiten met Joke en gaat voor solidariteit binnen de groep.

- Gaat zonder schroom, open en bloot, voor de geldpot tijdens het tweede spel.

- Denkt er niet aan om in de Molboekjes extra informatie binnen te halen.

Joke (32), dierenarts

- Mag als ‘voortvluchtige’ de groep voluit saboteren en trachten de boel te verzieken met intriges.

- Maakt opvallend hard ruzie en legt het wat later even opvallend weer bij.

- Ziet hoe ze het eerste spel volledig mee de soep indraait.

- Speelt een onopvallende rol, maar levert ook niks bij, in het tweede spel.

Pieter (33), priester

- Zegende de spijzen aan tafel, maar viel voor het overige weinig op. Da’s altijd een goed teken in ‘De Mol’.

- Knoeide maar wat aan met het brandijzer. Maar dat deed ook dokter Steve.

Lloyd (21), student

- Lloyd, het jonkie van de groep, ervaart hoe vuil het Mol-spelletje gespeeld wordt.

- Wil voor de groep gaan en krijgt een pak kritiek over zich heen.

- Zorgt er natuurlijk wel voor dat spel 1 volledig mislukt.

Steve (60), arts

- De ouderdomsdeken van deze reeks weegt op de groep. Omwille van zijn persoonlijkheid, zijn leeftijd, zijn kennis, zijn ervaring.

- Channy verwijt hem tijdens de tweede opdracht dat hij de mol is. Of ze dat tijdens de eliminatie ook dacht, weten we echter niet.

- Knoeit met het brandijzer, wat overigens opgemerkt wordt door Bahador.

Jeffrey (40), chauffeur

- De persoonlijke chauffeur van Antwerps gouverneur Cathy Berx, valt voorlopig vooral op door zijn fijne Antwerpse tongval.

- Speelt het spel ongedwongen, open en bloot.

- Stootte zich in het bezoek aan Guanajuato zowat twintig keer aan palen en muren.

-Deed geen enkele poging om de boel te belazeren, wat doorgaans de opdracht is van de Mol.

Bahador (27), financial recruiter

- Deed geen moeite om een rol van betekenis te spelen in het eerste spel.

- Hield de heren Steve en Pieter wel goed in de gaten.

- Knoeit er wat op los in het baseballspel. Gewild of niet?

Gesneuveld

- Kelly (39), psycholoog

- Channy (26), maatschappelijk assistente

In de pot

Voor de groep: 12.050 euro

Verloren: 15.925 euro

Grootste Mol-gehalte

1. Joke

2. Steve

Beste spelers

1. Katrien

2. Pieter

2. Bahador

