‘De Mol 2019’ Elisabet Haesevoets wordt opnieuw mama

Elisabet Haesevoets (35) wordt in oktober opnieuw mama. Dat maakte ze zelf bekend via een ludiek 'De Mol' filmpje waarin ook blijkt dat het nu een meisje wordt. 'De Mol 2019' heeft al twee zoontjes: Oscar (4,5) en Nathan (3).

Twee jaar geleden werd Elisabet ontmaskerd als de Mol in het gelijknamige tv-programma. Van de ene dag op de andere werd ze herkend op straat en daar had ze het soms moeilijk mee. Haar populariteit stond in schril contrast met de venijnige tweets die ze kreeg tijdens het programma.

Elisabet gooide haar leven om en zegde haar job als spoedarts vaarwel. In Story vorige maand, vertelde ze daar mee over. “Ik besefte dat mijn job als spoedarts eigenlijk niet combineerbaar was met de zorg voor mijn kinderen. Ik deed shiften van 24 uur, de volgende dag was ik geen mens. Slaapgebrek maakte mij heel kwetsbaar. In april vorig jaar ben ik daarom volledig gestopt als spoedarts en heb ik mijn droom waargemaakt: een eigen praktijk in esthetische geneeskunde. Ik had schrik voor commentaar, maar ik ben heel blij dat ik die stap gezet heb. Deze job ligt dichter bij mezelf. Ik haal er veel voldoening uit en ik heb meer tijd voor mijn gezin. Mijn kinderen zijn veel rustiger, sinds ik meer thuis ben.”

Elisabet vertelde toen ook dat ze niet hard bezig is met een derde kindje. “Een derde is welkom, maar we zijn daar niet hard mee bezig. Bij mijn eerste zwangerschap kreeg ik na tien weken een miskraam, dat was heel hard omdat ik nog geen kinderen had, maar deze tweede miskraam kan ik makkelijker relativeren.”

