‘De Mol 2019’ Elisabet Haesevoets gooide haar leven om: “Job als spoedarts was niet combineerbaar met kinderen”

Twee jaar geleden werd Elisabet ontmaskerd als de Mol in het gelijknamige tv-programma. Van de ene dag op de andere werd ze herkend op straat en daar had ze het soms moeilijk mee. Haar populariteit stond in schril contrast met de venijnige tweets die ze kreeg tijdens het programma. “Een competitieve man is cool, maar een vrouw die het hard speelt, is een bitch. Maar als je meedoet aan een spel, wil je toch altijd winnen? Vooral andere vrouwen hadden commentaar op mij. Iets wat ik me in die periode heel erg heb aangetrokken”, blikt Elisabet terug in Story. “Presentator Gilles De Coster is me zelfs thuis komen opzoeken om me een hart onder de riem te steken. Hij zei dat ik het mij niet moest aantrekken. Wel, voor de nieuwe kandidaten van dit jaar heb ik dezelfde boodschap: negeer gewoon die negatieve reacties. Lees ze niet, het is het niet waard!”