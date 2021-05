De metamorfose van Thomas uit ‘Big Brother’

Showbizz Rapper Lil’ Kleine gearres­teerd op Ibiza “na ruzie met verloofde”: “Hun hotelkamer was volledig vernield”

24 mei Rapper Lil’ Kleine (26) is afgelopen zaterdagnacht gearresteerd tijdens een vakantie op Ibiza. Na een openingsfeest in hotel Oku werd hij door de Spaanse politie in de boeien geslagen. Volgens het Nederlandse weekblad Privé liep een ruzie met zijn verloofde Jaimie Vaes uit de hand. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Wel zou Jamie aangifte hebben gedaan bij de politie van een aanval in de hotelkamer.