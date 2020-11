De meisjes van K3 maken de balans op na 5 jaar: “We hadden meteen 120 uitverkochte shows. Ik stond heel vaak ziek op het podium”

Het is een jubileum in mineur: Hanne, Klaasje en Marthe delen exact vijf jaar lief en leed op (en naast) het podium, maar hun shows zijn om de welbekende reden uitgesteld naar het voorjaar van 2021. De opnames van hun tweede film K3 – Dans van de Farao zijn afgelopen zomer gelukkig wél kunnen doorgaan. Die vonden grotendeels plaats in het Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, meteen ook de locatie die hun voorkeur wegdroeg voor deze fotoshoot. Een andere voorwaarde: ze wilden alleen apart of op veilige afstand voor de lens van onze fotograaf staan, want het drietal zit intussen niet meer in elkaars bubbel. Die tweede film noemen ze trouwens heel anders dan hun eerste, K3 Love Cruise. Volgens Klaasje is hij ook beter. “We voelden ons meer op ons gemak en zijn heel trots op het resultaat. En voor mij was het uiteraard heel fijn dat mijn vriend Max stand-in mocht zijn voor een kusscène (lacht).”