DE MEDIAWATCHERS. Waar is Niels Destadsbader bij de VRT? “Als hij zijn loon wil houden, moet hij presteren”

TV De overwin­ning op 1 seconde missen, terwijl je tegenstan­der 220 seconden inhaalt: het lot van de verliezer in ‘De allerslim­ste mens’

Het is over en uit voor Riadh Bahri. Hij miste de overwinning op welgeteld één luttele seconde. Omdat Danira Bouhkriss snel, alert en met hoog Cannaerts-gehalte 40 seconden wegkaapte in de filmpjesronde. In de finale keek Merol tegen een achterstand van maar liefst 220 seconden. En toch knokte ze zich over die kaap. Riadh wist maar drie goede antwoorden te verzinnen. En wist niks te zeggen over de Paloma Cocktail. Bye Bye Bahri.

