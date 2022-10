DE MEDIAWATCHERS. “Veel politici hebben schrik voor de documentaire van Eric Goens over Sihame El Kaouakibi, zeker bij Open Vld”

TV Showrunner over tweede seizoen ‘House of the Dragon’: “We nemen de kritiek zeker mee”

Ondanks het grote succes van het eerste seizoen van de HBO-serie ‘House of the Dragon’, gaan de producenten voor het nieuwe seizoen toch iets anders te werk gaan. In een interview met ‘Hollywood Reporter’ vertelt showrunner Ryan Condal over welke lessen uit het eerste seizoen zullen toegepast worden op het tweede.

