DE MEDIAWATCHERS over finale ‘Blind Getrouwd’: “Dit kan wel eens het failliet van het programma zijn”

Showbits Piet Huysen­truyt verdedigt vroegere ‘SOS Piet’: “Als ik al mensen uitgela­chen heb, excuseer ik mij”

Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag maakt Piet Huysentruyt z’n comeback bij VTM. Een terugkeer via de grote poort, nadat hij tien jaar geleden vervangen werd door Sofie Dumont. Meteen maakt hij van z’n legendarische programma ‘SOS Piet’ een XL-versie: “Het programma is langer, met meer kookitems, met BV’s om het extra te kruiden en met meer humor”, verduidelijkt Piet. Maar gaat die humor nog werken? “Ik heb nooit de bedoeling gehad om mensen uit te lachen. Als dat zo was, excuseer ik mij daarvoor”, vertelt Piet aan Jarne in een nieuwe Showbits.

16 november