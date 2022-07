De marionet is terug: bekijk de eerste beelden van ‘Pinocchio’, door Oscarwinnende regisseur Guillermo del Toro

BV 'Tien Om Te Zien'-host Aaron Blommaert geeft update over stemproble­men Laura Tesoro: "Zingen gaat niet en communice­ren moet per sms"

Zondag is er die eerste langverwachte aflevering van ‘Tien Om Te Zien’ op VTM. Een nostalgisch hoogtepunt voor presentatoren Willy Sommers en Anne De Baetzelier, die opnieuw present tekenen. Maar het is zeker ook een mooie extra voor op de CV van jongelingen Aaron Blommaert en Laura Tesoro. Al was het kantje boordje voor die laatste. Tesoro kamt met zware stemproblemen en kreeg op doktersvoorschrift het zwijgen opgelegd. Hoe dat achter de schermen wordt opgelost, ontdek je in een nieuwe Showbits.

8:15