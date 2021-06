De mannen van ‘De Bachelorette’ blikken terug én vooruit: “Ik heb al vijf maanden een andere vriendin”

ShowbizzVeertien mannen (spion Nikias niet meegerekend) probeerden in ‘De Bachelorette’ het hart van Elke Clijsters (36) te veroveren. Helaas werd het zelfs met winnaar Ivan uiteindelijk niets. Maar wat de mannen wél lukte, is onderling een vriendschapsband opbouwen. “We hebben zelfs een WhatsApp-groep”, klinkt het. Wij belden enkelen van hen op en vroegen hoe het nu met hen gaat. Wie heeft nog contact met Elke? Wie is al opnieuw aan het daten? “Ik krijg nu best wel aandacht van vrouwen, maar ben heel selectief in wie ik toelaat in mijn cirkel.”