Exclusief voor abonnees

De man van Birgit Van Mol heeft levensbedreigende immuunziekte: “Als René dit oppikt, is dat een zekere ramp”

VTM-nieuwsanker Birgit Van Mol (52) over herstellen van corona en haar bezorgdheid om haar man niet te besmetten

Annick De Wit

05 april 2020

07u20

0