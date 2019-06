Exclusief voor abonnees De mama van Yasmine over het onpeilbare verdriet dat haar blijft kwellen: “Als Hilde en Anja maar wisten hoe erg we hebben afgezien ...” Erik Segers

25 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz 25 juni 2019. Voor Anita Claes (78), de mama van de diep betreurde Yasmine, geen datum als alle andere. Dan is het precies tien jaar geleden dat haar jongste uit het leven stapte. En de tijd heelt beslist niet alle wonden. “Verjaardagen, feestdagen... Dat is allemaal moeilijk geworden in plaats van plezant”, zegt Anita in Dag Allemaal, die in 2016 ook dochter Anja verloor aan zelfdoding.

Het nieuws dat in de late namiddag van 25 juni 2009 op de radio kwam, sloeg iedereen met verstomming. Yasmine, die in het echt Hilde Rens heette, had zich van het leven beroofd. Een emotionele vrouw, een kwetsbare artieste, die prachtige liedjes had geschreven en gezongen, was plotsklaps uitgezongen. Het kon niet waar zijn, maar dat was het wél. Dat Yasmine ongelukkig was door de breuk met haar echtgenote Marianne, was toen al een tijdje voor iedereen duidelijk. Zelfs op tv kon er geen schalks lachje meer af. Maar niemand had verwacht dat de pijn van het liefdesverdriet zo hartverscheurend was, dat ze geen andere uitweg zag dan zelfdoding.

Of waren er nog factoren die een rol speelden? Haar zangcarrière die een beetje in het slop was geraakt, bijvoorbeeld? Of lag het aan het donkere kantje dat ook in haar zat? Die vragen blijven spoken door het hoofd van haar naasten, want een afscheidsbrief met antwoorden was er niet.

‘Magere troost’

Op de avond van het tienjarige overlijden van Yasmine zendt Eén de hommage ‘Dit Was Yasmine’ uit, in de vorm van een documentaire waarin ook haar mama getuigt. “Vorig jaar in oktober zijn ze daarvoor al bij ons thuis komen filmen”, zegt Anita. “Dat was héél moeilijk voor ons.”

Dat kunnen we ons voorstellen. Zo’n verdriet slijt niet.

Nee, dat gemis blijft altijd. (laat een stilte vallen) Mijn man heeft het er ook heel moeilijk mee. Die praat daar niet over met anderen. En m’n dochter Inge heeft niet graag dat ik erover praat. Omdat ze weet dat ik er daarna niet goed van ben. Ze zegt: ‘Mama, ge doet uzelf veel te veel verdriet aan achteraf.’

Toch heb je aan de documentaire willen ­meewerken. Bijzonder moedig.

Ja, met die mensen van de VRT heb ik toch een paar uur gebabbeld. Er was zelfs een schminkster bij, om me een beetje te schminken. Die madam zei: ‘Ik heb jullie Hilde veel geschminkt. Jij hebt zo’n beetje dezelfde mond.’ Dat gesprek viel wel mee. Maar achteraf... Als ik veel over Hilde en Anja praat, kan ik de nacht erna niet slapen, omdat al die beelden van toen dan terugkomen in mijn hoofd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis