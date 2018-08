De mama van Xander De Rycke was een alcoholiste: "Ze heeft een gat in mijn hart nagelaten dat nooit meer op te vullen is" Ann Jooris en Fernand Van Damme

13 augustus 2018

09u04

Bron: De Morgen 0 Showbizz De Franse schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Twintig directe vragen, evenzoveel openhartige antwoorden. Vandaag: comedian Xander De Rycke (30). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

1. Summertime sadness, kent u dat gevoel?

“Da’s een nummer van Lana Del Rey? Dat beladen gevoel ken ik wel, ja, want voor mij is de zomer de saaiste periode. Eén: er is geen theaterseizoen dus ik kan niets doen, en twee: ik moet een volledig nieuwe zaalshow schrijven tegen september. De zomer is één lange aanloop naar de voorstelling en dus zit ik hele dagen binnen te werken terwijl iedereen buiten met waterballonnen aan het smijten is. Voor mij is er maar één ding positief aan de zomer en dat is dat ik tijdens die paar honderd meter van mijn huis naar de Proxy Delhaize wat bruin. Voor de rest ga ik altijd op vakantie buiten het seizoen.

“In de zomer optreden, is trouwens niet leuk. Comedy werkt het beste in een theaterzaal, vind ik, en niemand wil in een theaterzaal gaan zitten met dit weer. Wat rest is openluchttheater, festivals en tenten, maar na een tijdje was ik daar klaar mee. Er is niets leuks aan, je bent constant in overdrive aan het spelen. Een show bijwonen van een comedian is werken. Je moet tijd investeren en aandacht geven. Maar wie kan dat nu in die zomerse sfeer? De show is gedaan om tien uur, het is nog licht. Een comedian verliest altijd van de zon.”

