De levenslessen van Greet Rouffaer: “Als actrice moet je erover waken dat je niet verslaafd wordt aan succes”

Showbizz“Nog dagelijks word ik aangesproken over mijn rol als dokter Nellie in ‘Wittekerke’”, vertelt Greet Rouffaer (62), ook al is ze intussen officieel op pensioen. Ze blijft er echter steeds nuchter onder. “Er zijn periodes geweest dat ik de eindjes aan elkaar heb moeten knopen”, blikt ze terug op haar indrukwekkende carrière. Ze vertelt over de lessen die ze daaruit geleerd heeft, het proces van ouder worden en hoe ze nu in het leven staat. “Hoewel het mijn familie ook veel verdriet gebracht heeft, is de coronacrisis voor mij persoonlijk een oogopener geweest.”