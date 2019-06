De lach van Matteo Simoni brengt 4200 euro op voor Joe-luisteraar MVO

14 juni 2019

15u26

Bron: Joe FM 0 Showbizz De eerste lach van Joe is bekend. Joe-luisteraar Britt uit Mortsel wint 4200 euro dankzij de lach van Matteo Simoni.

Sinds afgelopen dinsdag 11 juni kunnen de Joe-luisteraars elke dag tussen 7u en 19u meespelen met ‘De Lach van Joe’ en raden naar een typische, unieke lach van een bekende Vlaming. Andere luisteraars gokten de afgelopen dagen onder andere op Rik Verheye, Bart Kaëll, Niels Destadsbader en Sieg De Doncker maar Britt had het bij het rechte eind. “Oh mijn hart, ik ben volledig in de war. Ik ga ermee op vakantie!”, vertelde een enthousiaste Britt op de radio bij Joe-dj Tess Goossens. Ook de Joe-dj’s weten zelf niet wie er achter de lach schuilt. Dat levert verrassende taferelen op als we naar Tess haar reactie kijken, die Britt vandaag aan de lijn had toen ze het juiste antwoord gaf: “Het is juist! Dat meen je niet, ik was echt helemaal verkeerd. Ik dacht dat het Tom Waes was. Ik ben zelf in de war”, riep Tess al lachend uit.

De Lach van Joe gaat meteen verder met een nieuwe lach van een bekende Vlaming, die je hier kan beluisteren.