De laatste duels zijn aangebroken in ‘The Masked Singer’: volg hier de vierde aflevering

Niels Destadsba­der verlangt ernaar papa te worden: "Ik zou heel ontgoo­cheld zijn als ik geen kinderen kan krijgen"

Niels Destadsbader (33) wil heel graag papa worden. “Ik ben de laatste in mijn vriendengroep als het gaat over trouwen en kinderen krijgen", vertelt de presentator in de podcast ‘22 Minuten Stomme Vragen’. Eens hij vader is, wil hij z’n professionele carrière ook tijdelijk op een lager pitje zetten. Niels heeft het in de podcast ook over zijn toekomstplannen. “Ik zie mezelf ooit nog burgemeester van Deerlijk worden.”

18:43