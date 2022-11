‘De Kotmadam’ is (eindelijk) terug met nieuwe afleveringen

De laatste opnamedag vond in 2020 al plaats, maar vanaf 20 november zullen eindelijk de nieuwe afleveringen van ‘De Kotmadam’ op televisie verschijnen. Vaste waarden Katrien Devos (Jeanne) en Mark Verstraete (Jef) kruipen opnieuw in de huid van de kotbazen. Het inblikken was al een gehele tijd achter de rug, maar de afleveringen bleven tot nu gewoon in het archief liggen. Hier was onder meer Mark niet over te spreken. In een eerder interview uitte hij zijn frustratie. “VTM heeft de gloednieuwe afleveringen nog altijd niet uitgezonden. Ik ben daar niet goedgezind over. Wij willen erkenning. We hebben een mooi slot gebreid aan wat dertig jaar een deel van ons leven is geweest. Het is een ontroerend afscheid. Het zou doodzonde zijn als dat slotakkoord voor altijd in de schuif blijft liggen", klonk het toen.