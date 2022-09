De koninklijke familie viert de 85ste verjaardag van koningin Paola niet samen: prins Laurent organiseert een dierendag

ROYALTYZondag 11 september mag koningin Paola 85 kaarsjes uitblazen. Maar de verjaardag zal niet gevierd worden met de koninklijke familie. Aangezien de koningin in het buitenland zit, organiseert Prins Laurent (58) een dierendag in Seraing bij Luik. In een homevideo nodigt hij iedereen uit naar het gratis evenement van de Stichting Prins Laurent.

In de video zit prins Laurent comfortabel in de zetel. In zijn handen heeft hij een tijdschrift vast: Belgian Geographic, een parodie op National Geographic. Op de gefotoshopte cover staat een afbeelding van de prins die een gekke bek trekt. Titel: “Prins Laurent heeft eindelijk met een inktvis kunnen praten.”

Hoe prins Laurent erbij komt om zo de draak met zichzelf te steken? “Dit keer was het een idee van mijn zoon Nicolas”, legt hij uit aan een Franstalige journalist van ‘Sudpresse’. “Hij heeft ook de ‘National Geographic’ nagemaakt.” De video werd opgenomen bij hen thuis in Tervuren. Nicolas is 16 en heeft nog een tweelingbroer, Aymeric, en een zus Louise (18). Beide jongens zitten in het voorlaatste jaar van een Frans lyceum in Ukkel. Als hij over twee jaar voortstudeert, wil Nicolas volgens zijn vader ingenieur worden.

Verjaardag Paola vergeten

‘Prins Woef’, zoals hondenliefhebber Laurent vroeger genoemd werd, zal zondag aanwezig zijn op de dierendag in Luik. “Ik heb zelf geen honden meer. Ik heb er geen tijd meer voor”, vertelt hij nog. Het is trouwens bijzonder dat hij de volledige dag blokkeert voor het evenement, want zijn moeder koningin Paola viert dan haar 85ste verjaardag. De prins valt uit de lucht, als de reporter van ‘Sudpresse’ hem daarop attent maakt in het telefoongesprek. Aan de andere kant van de lijn hoort de journalist een vrouwenstem — die van Claire — uitleggen dat Paola dan in het buitenland zit. Dat zou betekenen dat de jarige direct na het huwelijk van Laura op reis vertrekt.

Laura (34), het nichtje van prins Laurent, trouwt zaterdag in Brussel met haar verloofde William Isvy (31). Laurent en zijn gezin zijn, net als de rest van de koninklijke familie, uitgenodigd voor het huwelijk.

LEES OOK: