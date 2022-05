"De kijkcijfers zijn niet de reden waarom we stoppen": Gert en James presenteren deze week voor het laatst samen

“We stoppen op een hoogtepunt, dat hadden we samen afgesproken toen we aan dit verhaal begonnen”, vertelt James over hun beslissing om na vijf jaar te stoppen met talkshows. “Het is niet zo dat de spanning tussen ons is verdwenen, maar we hebben er intussen wel acht seizoenen ‘Gert Late Night’ opzitten en drie seizoenen ‘Cooke en Verhulst’. Het plezier op de set is nooit ver weg, maar het moet voor ons ook echt spannend blijven.” Het was Gert die begin dit jaar voorstelde om te stoppen. “En ik kon me daar in vinden”, zegt James. “Het was een beetje gelijkaardig met toen we twee jaar geleden stopten met ‘Gert Late Night’. Toen kregen we nog het idee een studioshow te maken en we daagden onszelf dit seizoen uit om die ook live te doen, maar nu is het tijd voor iets anders. Het is net goed om te stoppen op een moment dat mensen nog zeggen dat ze het zullen missen.”