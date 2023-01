De kersverse Kastaars-winnaars reageren: “Nu sta ik hier in mijn jeans en mijn topje van 8 euro”

James Cooke mocht naar huis met de prijs voor ‘Mediapersoonlijkheid van het jaar’. “Wat kan ik zeggen, ik ben supertrots", zei hij. “En dat komt door de mensen thuis. Kijk, je staat veel voor een camera en je weet niet of dat ook toekomt thuis. Daarom is dit een hele toffe prijs. Het was een wild jaar, en dat heb ik graag. Ik rol graag uit mijn bed om te gaan werken. Ja, ik doe mijn job heel graag", glunderde James. Of hij dan ook terecht de titel van hard werkendste man in showbizz krijgt van z'n collega’s? “Nee hoor. Wij willen allemaal hetzelfde: goeie programma’s maken. En dan ga je daarvoor, tot het bittere einde. Want je hebt een verantwoordelijkheid.”

Bart Peeters kreeg heel onverwacht de carrièreprijs. “Het was een grote verrassing", gaf hij toe. “Ik dacht dat ik veilig was, want ik was niet genomineerd. Ik ben het ook helemaal niet gewoon om de teugels niet in handen te hebben. Je krijgt deze prijs bovendien van je collega’s, over de grenzen heen, dus ik ben heel verrast. Hij komt op een mooie plek in huis te staan", voegde hij eraan toe. “Ik zag hem echt niet aankomen. Dan ben je eigenlijk een beetje weerloos.”

Gilles De Coster mocht - onrechtstreeks - twee prijzen in ontvangst nemen. Die voor ‘Mediamoment van het jaar' - het moment waarop de mol Philippe besloot het programma te verlaten - en die voor ‘Beste tv-programma’. “Ik ben ongelofelijk vereerd”, reageerde hij. “De line-up was zo waanzinnig sterk en dan toch nog die prijs krijgen van stemmende mensen voor een programma dat niet nieuws is, bijna een kwarteeuw bestaat en waar wij keihard voor werken. Het geheim? Elke keer een wit blad, keihard werken, niet in herhaling vallen en nooit genoegen nemen met minder dan het bijna perfecte. Ik denk dat het alleen maar dat is", klonk het. Wat hij met het beeldje ging doen? “Ofwel ga ik 'm moeten verpanden om hier aan drank te geraken, want het is blijkbaar niet gratis en ik heb geen portefeuille bij”, grapte Gilles. “En anders moet ik 'm aan mijn collegaatjes geven.”

Gloria Monserez werd dan weer bekroond met ‘Doorbraak van het jaar’. “Mijn allereerste rode - of ja, gouden - loper en dan meteen winnen. En nu sta ik hier in mijn jeans en mijn topje van 8 euro uit de tweedehandswinkel”, lachte Gloria. “Mensen rondom mij aan tafel zeiden dat ik ging winnen omdat de camera hier al in de buurt stond. ‘Nee gij, dat kán niet. Dat kan écht niet’, dacht ik. Maar dan werd mijn naam dus afgeroepen. Echt crazy, ik moet er nog van bekomen.” Zondagochtend wordt de winnares van de Kastaar voor ‘Doorbraak’ al verwacht op Ketnet. “Ik ben nu drie jaar Ketnetwrapster, mijn springplank. Zonder Ketnet stond ik hier vandaag niet. Het voorbije jaar heb ik zowel voor VRT, voor VTM als voor SBS gewerkt en dat was heel fijn. Ik hoop dat die trend zich nu verder doortrekt. En hopelijk mag ik ooit een grote show als deze presenteren, daar droom ik stiekem wel van.”

Bekijk hier de trotse winnaars met hun Kastaar!

Gloria Monserez - Doorbraak

Philippe en Gilles De Coster van ‘De Mol’ voor ‘mediamoment van het jaar' en ‘beste tv-programma’.

Ahlaam Teghadouini en Kato De Boeck mochten de juryprijs in ontvangst nemen voor ‘Roomies’

James Cooke won de prijs voor Mediapersoonlijkheid

Bart Cannaerts werd bekroond tot beste deelnemer

Het team van ‘Nonkels’, voor fictiereeks

Bart Peeters, die de carrièreprijs won, werd gefeliciteerd door Goedele Liekens en Marc Coucke.

Maarten en Dorothee wonnen beste radioshow

Average Rob mocht met de Kastaar voor beste online videoreeks naar huis

Tijdens het eerbetoon aan Bart Peeters dook ook ‘De Droomfabriek’-collega Sabine De Vos op, hier met Luc Appermont

James Cooke samen met Luc Appermont, die juryvoorzitter was.

