De kandidaten van ‘De verraders’ lichten al een tipje van de sluier op: “Ik ben een wolf in schapenvacht”

TV Evy Gruyaert opent haar hart in ‘Therapie’: “Ik werd psychisch geslagen, maar toch bleef ik bij hem”

“Ik was niets, niemand. Ik was ervan overtuigd dat ik niets waard was.” Het is even schrikken voor wie Evy Gruyaert (42) vanavond bezig hoort in de Canvas-reeks ‘Therapie’. De presentatrice vertelt er over haar angststoornissen, waarmee ze al sinds kinds af aan worstelt, maar ook over haar ex-partner. “Ik werd psychisch geslagen, maar toch bleef ik bij hem.”

