De kandidaten van ‘De Mol’ geven een feestje voor De Warmste Week, en jij kan erbij zijn

Ook de kandidaten van de laatste editie van ‘De Mol’ zetten zich dit jaar in voor De Warmste Week. Ze organiseren een afterwork party in The Venue in Aartselaar en kondigen hun actie aan met een origineel filmpje. Op het feestje verloten ze een aantal Mol-attributen en ook de kandidaten van de vorige twee edities beloven van de partij te zijn. De opbrengst gaat naar vzw Boeta, een project voor straatkinderen in Zuid-Afrika.