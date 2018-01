De Kampioenen redden de meubels voor Vlaamse film 2017 EVDB

De Vlaamse film kreeg heel wat klappen in 2017. ' FC De Kampioenen Forever' zorgde op de valreep echter voor een klein lichtpuntje. De film overschreed gisteren de kaap van 300.000 betalende bezoekers. Daardoor kon het Vlaams Audiovisueel Fonds haar statistieken toch nog wat aanpassen.

'FC De Kampioenen Forever' was zonder twijfel de best bezochte Vlaamse film van 2017. De Vlaamse bezoekcijfers zorgen er zelfs voor dat de de film deze week op de eerste plaats komt te staan in de Belgische Top 10. Dat wil zeggen dat De Kampioenen zelfs 'Star Wars: The Last Jedi' voorbijsteken, en dat terwijl die film in heel België getoond wordt.

Daarmee krijgt regisseur Jan Verheyen de eer om de twee beste presterende Vlaamse films van 2017 op zijn naam te hebben staan. Zijn andere film 'Het Tweede Gelaat' heeft intussen namelijk iets meer dan 200.000 bezoekers gehad.

FC De Kampioenen loopt nog even verder in alle Vlaamse steden.