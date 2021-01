De jongste dochter van actrice Marianne Devriese heeft zeldzame aandoening: “We weten niet of Pippa ooit zelfstandig zal kunnen leven”

TV Marianne Devriese laat zich al ander kapsel aanmeten voor nieuwe rol: “Ik vond de moord op ‘Evy’ wel érg drastisch”

4 december Wat een onverwachte wending in ‘Familie’! Na bijna zes jaar moeten we afscheid nemen van Evy. Voorgoed, want ze is in koelen bloede vermoord door psychopate Marie. “Ik had het liever anders gezien”, zegt actrice Marianne Devriese (38) - die zich intussen al een andere coupe liet aanmeten voor een nieuwe rol - in Dag Allemaal, “maar de scenaristen hebben mij kunnen overtuigen van het nut van dit gruwelijke plot”.